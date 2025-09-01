SCO 정상들 "이스라엘·美의 이란공격 규탄"

'톈진선언' 채택…이란제재 복원 유럽 3개국에도 '반대'

상하이협력기구(SCO) 회원국 정상들이 정식 회원국인 이란에 대한 미국과 이스라엘의 핵시설 공격과 영국·독일·프랑스(E3)의 유엔 안전보장이사회 제재 복원 움직임을 규탄했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 1일 중국 톈진에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상이사회에서 사진을 찍고 있다. TASS연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

1일 러시아 타스통신과 중국 신화통신 등에 따르면 이날 중국 톈진에서 SCO 회원국 정상들은 이 같은 내용의 공동 선언문에 합의했다. 전체 선언문은 아직 공개되지 않았다. 선언문에 서명한 회원국 정상 명단도 확인되지 않은 상태다.

보도에 따르면 회원국들은 '톈진 선언'을 통해 지난 6월 이란을 공습한 이스라엘과 미국을 강력히 규탄한다고 밝혔다. 러시아 스푸트니크통신은 선언문을 인용해 "회원국들은 무력 충돌로 핵 시설에 피해를 준 것을 용납할 수 없다"고 전했다.

또한 이들은 회원국의 핵확산금지조약(NPT) 조항 준수와 화학무기금지협약(CWC) 이행을 재확인하고, 군사 분야에서의 협력 의지도 표명했다.

SCO는 중국과 러시아가 2001년 카자흐스탄·우즈베키스탄·타지키스탄·키르기스스탄 등 중앙아시아 4개국과 만든 다자 협의체다. 이란은 인도와 파키스탄(2017년)에 이어 2023년 회원국으로 가입했다. 지난해 벨라루스가 추가로 들어오면서 회원국은 10개국으로 불어났다.





