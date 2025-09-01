완성차 5사, 8월 판매량 62만6721대…5개월 연속↑

美관세 불확실성 제거…판매 성장세 유지

현대차 아반떼, 베스트셀링 모델

국내 완성차 5개사의 판매 실적이 5개월 연속 성장세를 이어갔다.

1일 현대차와 기아, 한국GM, 르노코리아, KG모빌리티(KGM)에 따르면 지난달 이들 5개사의 국내외 판매량은 작년 같은 달과 비교해 1.2% 증가한 62만6721대로 집계됐다. 5개사 판매실적은 4월(2.4%↑), 5월(0.3%↑), 6월(0.2%↑), 7월(2.4%)에 이어 5개월 연속 작년 동기 대비 증가세다.

5개사의 내수 판매는 11만1135대로, 5.2% 늘었다. 한국GM(-25.2%)을 제외하고는 현대차(0.4%), 기아(7.4%), 르노코리아(186.5%), KGM(2.8%)가 모두 판매량이 늘었다.

해외 판매는 0.4% 늘어난 51만5586대였다. 미국 관세 여파를 가장 크게 받는 한국GM 판매량도 1만9852대로 41.6% 증가했다. 한국 정부가 기대한 12.5%보다 높은 15%로 미국 관세가 하향 조정됐지만, 관련 불확실성은 제거돼 판매량에 긍정적으로 작용한 것으로 풀이된다.

업체별로 보면 현대차는 국내외 시장에서 지난해 동월 대비 0.4% 증가한 33만6395대를 판매했다. 국내 판매는 0.4% 늘어난 5만8330대로 집계됐다. 해외 시장에서도 작년 같은 달보다 0.5% 증가한 27만865대가 팔렸다.

기아는 특수차량을 비롯해 국내 4만3675대(7.4%↑), 해외 21만275대(0.5%↓) 등 총 26만3950대(0.8%↑)의 차량을 판매했다.

한국GM은 지난달 국내외 시장에서 지난해 동기보다 34.7% 늘어난 2만1059대를 판매했다. 한국GM은 지난해 8월 부분 파업에 따른 생산 차질로 판매량이 절반 가까이 줄었는데, 이에 따른 기저효과로 분석된다.

KGM은 같은 기간 국내외 시장에서 총 8860대를 판매했다. 작년 같은 달 8128대보다 9.0% 증가한 수준이다. 판매량에는 반조립제품(CKD)이 포함됐다.

르노코리아는 작년 동월보다 23.6% 감소한 6457대를 판매하는 데 그쳤다. 국내 판매량은 186.5% 증가한 3868대, 해외 판매량은 63.5% 감소한 2589대를 기록했다.

한편, 지난달 국내에서 가장 많이 팔린 차종은 현대차 아반떼(7655대)였다. 세단이 베스트셀링카에 오른 것은 지난해 8월 쏘나타가 6317대 판매돼 1위에 오른 후 1년 만이다. 또 '베스셀링카' 아반떼는 2021년 9월(5217대) 이후 3년11개월 만이다. 이어 기아 쏘렌토(6531대), 기아 카니발(6031대), 기아 스포티지(5755대), 현대차 포터(5547대) 순이었다.





