광주시의회, 해외연수 예산 1억200만원 '반납'

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.01 16:28

민생안정·소비쿠폰 지원 사업 등 활용

광주시의회 전경.

광주시의회 전경.

광주시의회(의장 신수정)는 최근 집중호우 피해와 경기 침체로 어려움을 겪는 시민들의 생활 안정을 위해 의원 해외연수 등 불요불급한 예산을 반납, 민생안정과 지역경제 활성화를 위한 사업에 활용하기로 했다.


반납 규모는 1억200만원으로 ▲의원 해외연수 9,200만원 ▲의원 공무국외출장동행 민간인 여비 1,000만원 등이며, 오는 추경 심의 과정에서 예산을 조정할 예정이다.

이번 결정은 시의원 전체의 뜻을 모아 이뤄진 것으로, 사전에 각 의원들의 의견을 폭넓게 수렴한 뒤, 의장단 및 상임위원장단 회의에서 논의를 통해 최종 확정됐다.


신수정 의장은 1일 "고물가와 경기침체, 집중호우 피해를 입은 시민들의 어려운 상황을 돕는 것이 우선이라고 판단했다"며 "삭감된 예산은 시민 생활 안정과 소비쿠폰 지원 등 지역상권을 살리는 민생경제 회복 재원으로 활용될 것이다"고 밝혔다.


신 의장은 이어 "앞으로도 시민 눈높이에 맞는 책임 있는 의정활동을 통해 지역사회와 함께 위기를 극복하고, 민생 안정과 지역경제 회복에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
