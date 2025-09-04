[2026 수시]청운대, 1052명 모집…수시 지원제한 해당 안돼

수시모집서 1052명 선발

산업대학으로 '6회 제한' 제외

청운대가 2026학년도 수시모집에서 전체 모집인원의 94.4%인 1052명을 선발한다.

충남 홍성캠퍼스는 공연영상예술대학, 호텔관광대학, 창의융합대학, 보건복지간호대학, 사회서비스대학을 모집한다. 인천캠퍼스는 공과대학, 경영대학, 융합대학의 신입생을 선발한다.

청운대는 산업대학으로 수시모집 6회 지원제한에 해당되지 않는다. 학생부는 학기별 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 영역의 교과 중 우수한 3개 영역의 교과목 등급을 반영해 총 5개 학기 15과목을 반영한다.

정원 내 전형은 학생부 또는 학생부 및 실기고사로 선발하는 일반 전형에서 629명을 뽑는다. 학생부 56% 및 면접고사 44%로 선발하는 청운인재전형은 152명, 충청·대전·세종 소재 고교에서 전 교육과정을 이수한 자만 지원 가능하며 학생부 100%로 선발하는 지역인재전형 26명, 만 30세 이상인 자만 지원 가능하며 면접 100%로 선발하는 평생학습자1 전형 95명을 각각 모집한다.

실기고사는 일반전형 연극예술학과, 실용음악과에서 실시한다. 면접고사는 청운인재전형 공연기획경영학과, 호텔조리베이커리경영학과, 항공서비스경영학과, 스포츠과학과, 인천캠퍼스 전 학과(미래융합자율전공학부 제외) 지원자를 대상으로 실시한다.

정원 외 전형은 농어촌학생 특별전형(35명), 특성화(전문계)고교 졸업자 특별전형(14명), 특수교육대상자 특별전형(4명), 서해5도 특별전형(9명), 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형(3명), 만 30세 이상인 자만 지원 가능한 평생학습자2 특별전형(38명), 재직자 특별전형(7명), 조기취업형계약학과 특별전형(40명)으로 이뤄져 있다. 농어촌학생 특별전형의 경우 일반학과는 학생부 100%로 선발하지만, 연극예술학과와 실용음악과는 실기고사를, 항공서비스경영학과는 면접고사를 실시해 학생부와 합산한다.





