본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

교육

[2026 수시]청운대, 1052명 모집…수시 지원제한 해당 안돼

김영원기자

입력2025.09.04 11:00

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수시모집서 1052명 선발
산업대학으로 '6회 제한' 제외

청운대가 2026학년도 수시모집에서 전체 모집인원의 94.4%인 1052명을 선발한다.


충남 홍성캠퍼스는 공연영상예술대학, 호텔관광대학, 창의융합대학, 보건복지간호대학, 사회서비스대학을 모집한다. 인천캠퍼스는 공과대학, 경영대학, 융합대학의 신입생을 선발한다.

[2026 수시]청운대, 1052명 모집…수시 지원제한 해당 안돼
AD
원본보기 아이콘

청운대는 산업대학으로 수시모집 6회 지원제한에 해당되지 않는다. 학생부는 학기별 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 영역의 교과 중 우수한 3개 영역의 교과목 등급을 반영해 총 5개 학기 15과목을 반영한다.


정원 내 전형은 학생부 또는 학생부 및 실기고사로 선발하는 일반 전형에서 629명을 뽑는다. 학생부 56% 및 면접고사 44%로 선발하는 청운인재전형은 152명, 충청·대전·세종 소재 고교에서 전 교육과정을 이수한 자만 지원 가능하며 학생부 100%로 선발하는 지역인재전형 26명, 만 30세 이상인 자만 지원 가능하며 면접 100%로 선발하는 평생학습자1 전형 95명을 각각 모집한다.


실기고사는 일반전형 연극예술학과, 실용음악과에서 실시한다. 면접고사는 청운인재전형 공연기획경영학과, 호텔조리베이커리경영학과, 항공서비스경영학과, 스포츠과학과, 인천캠퍼스 전 학과(미래융합자율전공학부 제외) 지원자를 대상으로 실시한다.

함현 청운대 입학처장

함현 청운대 입학처장

원본보기 아이콘

정원 외 전형은 농어촌학생 특별전형(35명), 특성화(전문계)고교 졸업자 특별전형(14명), 특수교육대상자 특별전형(4명), 서해5도 특별전형(9명), 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형(3명), 만 30세 이상인 자만 지원 가능한 평생학습자2 특별전형(38명), 재직자 특별전형(7명), 조기취업형계약학과 특별전형(40명)으로 이뤄져 있다. 농어촌학생 특별전형의 경우 일반학과는 학생부 100%로 선발하지만, 연극예술학과와 실용음악과는 실기고사를, 항공서비스경영학과는 면접고사를 실시해 학생부와 합산한다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

세계가 눈독 들인다…'가치 1조 훌쩍' 한국 기업들, AI강자 사이서도 빛나 세계가 눈독 들인다…'가치 1조 훌쩍' 한국 기업들... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"태어나보니 계좌에 1억"0세 금수저 지난해 734명

김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'

볼보, 전기 크로스컨트리 'EX30'…"獨·英보다 3500만원 싸다"

"전한길, 상식과 동떨어진 발언 많아 놀림감 돼"…'찐친' 서정욱 쓴소리

"냉동실에 있다면 당장 꺼내라"…얼리면 안되는 식품 따로 있다

SK하이닉스 노사, 임금협상 최종 타결95.4% 찬성 '역대 최고'

美 달러·국채 역할 변화…'국제 협력' 필요성 커졌다

새로운 이슈 보기