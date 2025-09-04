[2026 수시]숭실대, 국내 최초 'AI대학' 신설…166명 모집

수시모집서 1719명 선발

AI대학은 수시로 86명 뽑는다

숭실대가 2026학년도 수시모집에서 전체 모집인원의 56%인 1719명을 선발한다. 국내 최초로 AI대학을 신설해 신입생을 선발한다.

숭실대는 AI시대를 선도할 인재 양성을 위해 국내 최초로 인공지능 특화 AI대학을 설립했다. AI대학 내 소프트웨어학부는 기존 소프트웨어학부와 AI융합학부를 통합해 신설했으며, 2026학년도 수시모집에서 총 86명을 선발한다. 1~2학년 동안 전공기초 과목을 이수하고 3학년에 진급하면 소프트웨어, 인공지능, 정보보호, AI시스템 4개의 희망전공 중 하나를 선택할 수 있다.

자유전공학부는 수시모집에서 학생부교과로 41명을 선발한다. 인문 계열 18명, 자연 계열 23명이다. 수험생의 성향에 따라 두 계열 모집단위를 나눠 모집하지만, 입학 후에는 계열 혹은 인원 제한 없이 모든 모집단위로 전공을 선택할 수 있다.

학생부종합(SSU미래인재전형)은 총 650명을 선발할 예정이다. 1단계에서는 서류종합평가 100%로 모집인원의 3배수를 선발하며, 2단계에서는 1단계 성적 50%와 면접 50%를 합산하여 최종 합격자를 선발한다. 수능최저학력기준은 적용되지 않는다.

학생부종합(기회균형전형)은 130명, 학생부종합(특수교육대상자전형)은 38명을 각각 선발한다. SSU미래인재전형과 동일한 전형요소 및 반영비율을 통해 신입생을 모집한다. 특성화고등을 졸업한 재직자전형은 올해부터 학교생활기록부 외에 자기소개서를 추가로 제출해야 하며, 이를 바탕으로 종합적인 서류평가를 통해 신입생을 선발할 예정이다.

장성연 숭실대 입학처장

아울러 숭실대는 과학기술정보통신부 주관 '2단계 SW중심대학 사업'에 재선정돼 올해 학생부종합(SW우수자전형)을 통해 총 19명을 선발할 예정이다. 모집단위별로는 금융학부 2명, 컴퓨터학부 4명, 글로벌미디어학부 4명, AI소프트웨어학부 9명이다. 전형요소 및 반영비율은 SSU미래인재전형과 동일하고, 수능최저학력기준은 적용하지 않고, 외부 입상 실적도 반영하지 않는다.

학생부교과(학생부우수자전형)는 총 476명을 선발할 예정이다. 올해 학생부우수자전형의 수능최저학력기준은 2개 영역 합 5등급 이내에서 6등급 이내로 완화됐다. 경상계열의 교과별 과중치는 35%에서 30%로 낮아졌고, 국어 교과는 15%에서 20%로 높아졌다.





