[클릭 e종목]"HD현대마린솔루션, 4분기 시장 예상치 부합 추정"

SK증권은 20일 HD현대마린솔루션 HD현대마린솔루션 443060 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 189,600 2026.01.20 개장전(20분지연) 관련기사 HD현대마린솔루션, IBK기업은행과 300억원 상생펀드 조성HD현대마린솔루션·에이피알, MSCI 한국지수 편입…오리온 제외(종합)HD현대, 3분기 영업이익 1조7024억원…조선이 실적 견인 전 종목 시세 보기 close 에 대해 지난해 4분기 시장 예상치에 부합하는 실적을 달성했을 것으로 분석했다. 다만 지난해 매출액 예상치 2조600억원은 유가 하락으로 인한 벙커링 사업부문의 탑라인 감소로 달성하지 못한 것으로 예상한다며 목표주가를 기존 29만원에서 27만원으로 하향 조정했다.

4분기에 매출액 5001억원, 영업이익 927억원을 기록한 것으로 추정했다. 전년 동기 대비 각각 7.9%, 40.7% 늘어난 규모다.

한승한 SK증권 연구원은 "4분기 영업이익 시장 예상치는 941억원이었다"며 "핵심사업부문 중 AM솔루션은 약 100억원 규모의 육상발전 사업이 올해 1분기로 이연되면서 전분기와 비슷한 수준의 매출액 기록한 것으로 추정된다"고 설명했다.

이어 "올해 4월 싱가포르 물류창고 오픈 예정임에 따라 향후 AM솔루션 매출 및 이익 성장을 견인할 새로운 동력원이 될 것"이라고 덧붙였다.

그는 "지난해 4분기 기준 엔진 AM 매출 가운데 LTSA 비중이 약 10% 정도에서 10% 후반까지 확대됐다"며 "점진적인 LTSA 비중 확대를 통해 비용 절감 및 물가상승률에 연동한 판가 인상으로 질적 성장 이어갈 것"이라고 내다봤다.

한 연구원은 "친환경솔루션은 이전 분기 대비 견조한 성장 이어가고 있는 것으로 보인다"며 "올해는 EPLO 물량 확대와 더불어 하반기부터 작년에 수주한 FSU 1기 개조공사의 본격적인 매출 반영으로 견조한 성장세 이어갈 것"이라고 분석했다.

아울러 "디지털솔루션은 샤프트제너레이터 매출이 이전 분기부터 본격적으로 반영되기 시작했다"며 "11척 수주하면서 총 50척의 수주잔고 물량 확보 중"이라고 설명했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



