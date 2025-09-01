본문 바로가기
경찰 "'10중 통제 프로세스' 작동…수사권 비대화 우려 과도"

변선진기자

입력2025.09.01 12:01

정치권 일각에서 경찰 수사권 비대화에 대한 우려가 제기되는 가운데 경찰이 수사 과정 전반에 걸쳐 검사와 사건관계인의 통제가 작동하고 있다며 과도한 우려라는 입장을 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

박성주 경찰청 국가수사본부장은 1일 정례 기자간담회에서 "경찰 수사 전 과정은 '십중 통제'라고 불리는 10종의 통제 프로세스에 따라 관리된다"며 "수사 단계별로 검사의 승인과 통제, 사건관계인의 이의신청 등이 제도화돼 있다"고 설명했다.


경찰이 제시한 자료에 따르면 이 통제 절차는 ▲영장 청구 시 검사의 보완 요구권 ▲법령 위반 및 인권침해 발생 시 시정조치·징계 요구권 ▲경합사건 수사 시 검사 우선권 보장 등 수사 진행 단계부터 시작된다.

또한 사건이 검찰로 송치된 이후에는 ▲보완수사 요구권 ▲기소권 독점 ▲불송치 사건 90일 내 재검토 및 재수사 요청 등 여러 통제 장치가 작동된다.

경찰 "'10중 통제 프로세스' 작동…수사권 비대화 우려 과도" 원본보기 아이콘

불송치 결정이 난 이후에도 일정 요건 하에 검사가 재수사 요청 및 송치 요구가 가능하다.


이와 함께 사건관계인 역시 이의신청을 통해 불송치 사건을 검사에게 송치하도록 요구할 수 있다.


박 본부장은 "최근 논의 중인 검찰개혁의 경우 수사·기소 분리가 핵심인데, 경찰 비대화와는 직접적 관련은 없다고 생각한다"며 "경찰 수사는 내·외부적 통제장치 하에 엄격히 관리되고 있다"고 강조했다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
