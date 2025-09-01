▲ 공공정책대학원장 임종수 ▲ 세종국제대학장 탁진영 ▲ 국제학부장 이병진 ▲ 중국통상학전공 주임교수 최필수 ▲ 국제협력전공 주임교수 Shin Hye Won ▲ 미디어커뮤니케이션학과장 천정원 ▲ 호텔관광경영학전공 주임교수 김형곤 ▲ 외식경영학전공 주임교수 이승주 ▲ 수학통계학과장 이언경 ▲ 물리천문학과장 김용선 ▲ AI융합전자공학 부학과장 여운영 ▲ AI로봇학 부학과장 이진영 ▲ 건축학과장 권준범 ▲ 건설환경공학과장 진승섭 ▲ 우주항공공학전공 주임교수 김해동 ▲ 항공시스템공학전공 주임교수 이성섭 ▲ 패션디자인학과장 김숙진 ▲ 대학원 경영학 주임교수 이창섭 ▲ 일반대학원 이중언어 단기 석사과정 주임교수 이은미 ▲ 관광대학원 주임교수 함동철 ▲ 천문대장 지웅배 ▲ 일반화학주임교수 장순민 ▲ 교양영어 부주임교수 박선영 ▲ 교양영어 부주임교수 Young In Chang ▲ Sejong English Zone 매니져 Gordon Maccoy ▲ 학생성공시험지원센터 주임교수 곽창규 ▲ 학생성공시험지원센터 주임교수 김미희 ▲ 온라인 홍보단 주임교수 조재진 ▲ 문화산업경영 융합전공 주임교수 한송희 ▲ 뉴미디어퍼포먼스 융합전공 주임교수 이순기 ▲ 비즈니스 애널리틱스 융합전공 주임교수 홍수정 ▲ 미디어커뮤니케이션학 영어트랙 주임교수 박가인 ▲ 경제학 영어트랙 주임교수 허영수 ▲ 만화애니메이션텍전공 Q-Secan 주임교수 김영미 ▲ 우주·항공 연구센터장 김오종 ▲ Academic Advisor 자유전공학부 주임교수 이수정 ▲ Academic Advisor 경상호텔관광계열 주임교수 Silver Chung
박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스'990원 소금빵' 난리에…"싼 빵을 만들면 좋아할 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>