현대해상, 카이스트와 AI 기반 보험 혁신 위해 맞손

현대해상이 카이스트(KAIST)와 인공지능(AI) 기술을 기반으로 한 보험산업 혁신과 지속 가능한 산학협력 생태계 조성을 위해 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.

협약식은 지난달 28일 오후 4시 카이스트 서울캠퍼스 석림관에서 양사 관계자가 참석한 가운데 진행됐다. 현대해상에서는 김성재 디지털전략본부 상무, 카이스트에서는 강장구 금융혁신연구센터장이 대표로 자리했다.

28일 서울시 동대문구 카이스트 서울캠퍼스 석림관에서 김성재 현대해상 디지털전략본부 상무(왼쪽)와 강장구 카이스트 금융혁신연구센터장이 업무협약을 맺고 기념촬영을 하고 있다.

이번 협약은 최신 AI 연구 역량을 보유한 카이스트와 보험 디지털 혁신을 선도해 온 현대해상이 만나 보험산업의 업무 혁신을 체계적으로 추진하기 위해 마련됐다.

양 기관은 보험 특화 AI 기술 공동 연구·개발 및 실무 적용을 비롯해 보험·AI 융합 전문 인력 양성 프로그램 운영, 지속 가능한 산학협력 생태계 조성 등 세 가지 주요 협력 분야를 중점적으로 추진한다.

강장구 카이스트 금융혁신연구센터장은 "이번 협약을 통해 학문적 연구 성과를 산업 현장에 접목해 보험산업의 디지털 전환을 한층 앞당기겠다"고 말했다.

김성재 현대해상 디지털전략본부 상무도 "카이스트와의 협력을 통해 최신 AI 기술을 업무 전반에 접목하고 고객에게 더 신뢰할 수 있는 혁신적 서비스를 제공하겠다"고 전했다.

한편 현대해상은 이미 AI자동심사 시스템(2Q-PASS)을 통해 계약 절차를 단축했다. AI음성봇을 자동차보상 분야에 확대 적용해 사고 접수부터 예상 보험금·수리비, 만기 갱신 안내도 자동화했다.





