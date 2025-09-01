‘물없이 OK’ 올인원 미니 칫솔 ‘퀵클린’ 올리브영 입점

HR메디컬은 5가지 기능을 하나에 담은 올인원 미니 칫솔 '퀵클린'이 올리브영 온오프라인에 동시 입점했다고 1일 밝혔다.

퀵클린 민트향 제품은 칫솔, 캡슐형 구강세정제, 혀 클리너, 치실, 이쑤시개 등 구강 관리를 위한 다섯 가지 기능을 하나로 통합한 '5-in-1' 일회용 구강 케어 솔루션이다. 별도의 물 없이도 간편하게 사용할 수 있으며, 개별 포장으로 다양한 상황에서 실용적이라는 설명이다.

제품은 초소형·초경량 설계로 휴대성을 극대화했으며, 분리형 구조의 칫솔과 치실이 적용돼 사용자 편의성을 높였다. 민트향 캡슐은 구취 제거에 효과적이며, 부드러운 이중모 칫솔모는 치아 사이사이까지 섬세한 세정을 가능케 해 위생성과 기능성을 동시에 갖춘 것이 특징이다.

이번 입점으로 오는 4일까지 진행되는 '9월 올영세일'을 통해 21% 할인된 가격으로 퀵클린을 구매할 수도 있다.





