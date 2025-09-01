LX하우시스-GS건설, 층간소음 저감 1등급 인증 획득

바닥 중량충격음 31㏈…업계 최저 수치

LX하우시스와 GS건설이 바닥충격음 품질시험에서 업계 최저 수준의 낮은 소음수치를 기록했다.

LX하우시스는 GS건설과 공동 개발한 '층간소음 저감 바닥구조'가 최근 LH품질시험인정센터에서 실시한 바닥충격음 품질시험에서 중량충격음 31㏈, 경량충격음 27㏈을 기록, 한국토지주택공사(LH)로부터 바닥충격음 차단성능 1등급 인정서를 획득했다고 1일 밝혔다.

LX하우시스 층간소음 저감 바닥구조 이미지. LX하우시스

이번에 기록한 중량충격음 수치는 1등급 기준(37㏈ 이하)보다 6㏈ 낮은 업계 최저 수준의 수치로, 국내 역대 최고 수준의 층간소음 저감 성능을 확보한 것이라고 회사 측은 설명했다. 중량충격음은 아이가 뛰거나 무거운 물체가 떨어질 때 발생하는 '쿵쿵거림'을 수치화한 지표로 층간소음 갈등의 핵심 요인이다.

양 사가 개발한 '층간소음 저감 바닥구조'는 기존에 층간소음 완충재로 주로 사용된 EPS(발포폴리스티렌), EVA(에틸렌 비닐아세테이트), 폴리에스테르(Polyester) 대신 '고밀도 오픈셀 폴리우레탄'을 적용했다. 이 완충재는 소음 저감과 충격 흡수에 뛰어나 사람이 걷거나 뛸 때 저주파 진동으로 전달되는 중량 충격음을 효과적으로 차단해준다.

또 1등급 성능 확보를 위해 쓰이는 고중량 모르타르 대신 가벼운 일반 모르타르를 사용해 시공 편의성을 높이고 상용화를 앞당길 수 있는 경쟁력을 확보한 것이 특징이다.

한편 LX하우시스와 GS건설은 올 초 업무협약을 체결하고 바닥 슬래브 구조와 완충재 재료, 시공 공법을 종합적으로 최적화하는 공동 연구를 진행하며 고성능 층간소음 저감 바닥구조 개발에 협력하고 있다.

LX하우시스 관계자는 "향후 GS건설과 함께 현장 적용 확대에 속도를 높여 국내 주거문화의 고질적 문제인 층간소음을 줄이는 데 앞장서겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



