軍, 15년만 대북방송 '자유의 소리' 중단 "긴장완화 일환"

국방부 "긴장완화 조치 일환"

우리 군(軍)이 대북 긴장 완화 조치 일환으로 대북 방송인 '자유의 소리' 방송을 전면 중단했다.

1일 국방부에 따르면 이날부터 대북 심리전 방송인 자유의 소리 방송이 중단됐다. 2010년 천안함 폭침사건을 계기로 방송을 재개한 이래 15년 만에 다시 방송을 중단하게 된 것이다. 자유의 소리는 국군심리전단이 제작·송출해 온 대북 심리전 방송으로 북한군 또는 접경지역 주민에게 북한의 실상을 알리고 한반도·세계의 정세를 소개하는 소식통 역할을 해 왔다.

앞서 국방부는 지난 6월 대북 확성기 방송을 중단한 데 이어 지난달 초 전방에 설치된 고정식 확성기를 전면 철거했다. 국가정보원 역시 지난 7월 말 기존 운영하던 대북 방송을 전면 중단했다. 국방부 관계자는 "남북 간 군사적 긴장 완화를 위한 조치의 일환"이라고 설명했다.

다만 우리 측의 잇따른 유화 조치가 실효성을 발휘할 수 있을지에 대해선 회의적 시각이 적지 않다. 북한은 대남 소음방송 중단, 대남 확성기 1대 철거 외에는 별다른 후속 조치를 보이지 않고 있다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



