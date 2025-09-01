본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

軍, 15년만 대북방송 '자유의 소리' 중단 "긴장완화 일환"

유제훈기자

입력2025.09.01 09:54

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국방부 "긴장완화 조치 일환"

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

우리 군(軍)이 대북 긴장 완화 조치 일환으로 대북 방송인 '자유의 소리' 방송을 전면 중단했다.


1일 국방부에 따르면 이날부터 대북 심리전 방송인 자유의 소리 방송이 중단됐다. 2010년 천안함 폭침사건을 계기로 방송을 재개한 이래 15년 만에 다시 방송을 중단하게 된 것이다. 자유의 소리는 국군심리전단이 제작·송출해 온 대북 심리전 방송으로 북한군 또는 접경지역 주민에게 북한의 실상을 알리고 한반도·세계의 정세를 소개하는 소식통 역할을 해 왔다.

앞서 국방부는 지난 6월 대북 확성기 방송을 중단한 데 이어 지난달 초 전방에 설치된 고정식 확성기를 전면 철거했다. 국가정보원 역시 지난 7월 말 기존 운영하던 대북 방송을 전면 중단했다. 국방부 관계자는 "남북 간 군사적 긴장 완화를 위한 조치의 일환"이라고 설명했다.


다만 우리 측의 잇따른 유화 조치가 실효성을 발휘할 수 있을지에 대해선 회의적 시각이 적지 않다. 북한은 대남 소음방송 중단, 대남 확성기 1대 철거 외에는 별다른 후속 조치를 보이지 않고 있다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'990원 소금빵' 난리에…"싼 빵을 만들면 좋아할 줄 알았는데 그게 아니었다" 유튜버 슈카 사과 '990원 소금빵' 난리에…"싼 빵을 만들면 좋아할 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 방산, 폴란드 집결… 폴란드형 K2 전차 최초 공개

"박지성과 이혼 후 셋째 임신? 와우"…김민지, 가짜뉴스 직접 반박

'990원 소금빵' 난리에 슈카월드 "자영업자 비난 의도 아냐" 사과

툭하면 고장나는 청소기…전문가가 밝힌 '금지 물질'의 정체

건물 옥상서 돌 날아와 차량 '퍽'…사람도 맞을 뻔 '아찔'

고용부·경찰, '청도 열차 사고' 관련 코레일 압수수색

"이게 평점 1위 맞아?"… 배달앱 리뷰 조작 의혹 터졌다

새로운 이슈 보기