특검, 김건희 주가조작 '공범' 판단…"공모 증거 다수 확보"

곽민재기자

입력2025.08.29 18:30

특검 "주가조작 인식·역할 충분히 있다"

김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹 사건을 수사하는 김건희 특검이 김 여사가 단순히 전주가 아니라 공모 관계에 있었다는 증거를 다수 확보했다고 29일 밝혔다.


김건희 여사. 연합뉴스

김건희 여사. 연합뉴스

특검팀 관계자는 이날 언론 브리핑에서 "김건희 측 변소(변론·소명)와 달리 주가조작에 대한 인식과 역할 분담이 충분히 있다고 판단했다"며 "그런 부분에 대한 증거도 많이 확보됐다"고 밝혔다.

앞서 이 사건을 수사한 서울중앙지검 수사팀은 김 여사가 관여하지 않았다고 판단해 무혐의 처분했다. 이날 특검팀은 새 증거를 확보했느냐는 질문에 "김건희가 단순 전주가 아니라 충분히 공모 관계가 있다는 증거를 다수 확보했다"고 했다.


특검팀은 김 여사가 주가조작에 대한 인식, 역할 분담 모두 충분히 있다고 봤다. 이는 도이치 주가조작 혐의가 유죄로 인정된 여타 관련자들과 '동급'의 정범이며, 그에 따라 김 여사가 이들과 공범(공동정범)이라는 인식으로 풀이된다.


김 여사는 2010년 10월∼2012년 12월 권오수 전 도이치모터스 회장, 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 등과 공모해 도이치모터스 주가조작에 가담해 8억1000만원 상당의 부당이득을 취득한 혐의(자본시장법 위반)를 받는다.

김 여사 측은 "주식을 잘 모른다"며 주가조작에 관여하거나 인지한 바 없다고 주장해왔으나, 특검팀은 김 여사가 주가조작에 깊이 연루됐다고 보고 있다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

