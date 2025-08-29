"창문으로 사우나 훤히 다 보여"…안산 5성급 리조트 내부 노출

리조트측 "누군가 블라인드 올려…보완할 것"

경기 안산의 한 5성급 리조트에서 사우나 내부 모습이 창문을 통해 노출되는 일이 발생했다.

창문을 통해 노출된 사우나 내부. 연합뉴스, 독자제공 AD 원본보기 아이콘

29일 연합뉴스에 따르면 지난 23일 오후 7시 30분께 투숙객 A씨가 산책하던 중 1층 남성 사우나 창문을 통해 내부가 밖에서 보이는 것을 목격했다.

A씨가 있던 곳은 리조트 주변에 조성된 산책길로 투숙객들이 자주 오가는 장소였다. 당시 사우나가 운영 중인 시간이었는데 내부 이용객들의 모습도 훤히 외부에 노출된 것으로 알려졌다.

A씨는 "저녁 시간에 산책 겸 리조트 주변 산책로를 따라 걷는데, 1층 창문을 통해 사우나 내부가 보여 깜짝 놀랐다"며 "안에 있는 사람들은 자신들의 모습이 외부에서 보인다는 것을 모르는 것 같았다"고 말했다. 그러면서 "체크아웃하면서 이 문제를 리조트 측에 알리려 했으나 일정이 바빠 그러지 못했다"고 덧붙였다.

뒤늦게 문제를 인지한 리조트 측은 "사우나 이용객으로 추정되는 누군가가 창문 블라인드를 올려 벌어진 일로 보인다"고 해명했다. 해당 유리창에는 사생활 보호를 위한 필름이 시공돼 있었지만 야간에 시야를 가리기에는 충분치 않아 리조트 측은 블라인드를 내려 시야를 가려왔는데 누군가 이를 올려서 벌어진 일이라는 것이다.

리조트 측 관계자는 "외부 노출 사실을 인지하고 보완 방법을 검토 중"이라며 "블라인드를 임의로 조작할 수 없도록 고정하거나 필름을 다시 붙이는 방안을 논의하고 있다"고 말했다.

앞서 경북 경주의 한 4성급 호텔에서도 유리창에 붙인 보호 필름의 성능 문제로 사우나 내부가 노출되는 일이 발생해 논란이 되기도 했다. 이에 이 호텔 측은 지난 12일 "(문제를 확인한 후) 즉시 사우나 시설 영업을 중단하고 필름을 교체했다"며 고개를 숙였다. 이어 "향후 재발 방지를 위해 주기적으로 시설 점검을 시행할 예정"이라며 "다른 호텔에 대해서도 시설 재점검과 임직원 보안 인식 강화 교육을 시행하겠다. 고객 여러분께 사과드린다"고 밝혔다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



