오세훈 "소비쿠폰 위해 편법 써 지방채 발행…국민 공감대 있겠나"

"재난관리기금 우회 활용

국민적 공감대 있겠나"

오세훈 서울시장이 민생회복 소비쿠폰 재원 마련과 관련 "정부가 지방채를 내서 재원 마련을 하라고 하면 지자체장의 재정운영 철학을 짓밟는 것"이라고 강조했다.

오 시장은 29일 서울시의회 제332회 임시회 시정질문에서 윤영희 국민의힘 시의원의 관련 질의에 "그동안 서울시가 허리띠를 졸라매서 부채를 줄여왔는데, 한꺼번에 소비쿠폰 발행하느라 3500억원을 부채를 지라는 것이 받아들이기 힘든 부분"이라며 이같이 말했다.

민생회복 소비쿠폰 사업에서 서울시는 17개 시도 중 유일하게 국고 보조율 75%(타 시도 90%)가 적용된다. 1차 소비쿠폰 지급에 따른 시비 부담은 3500억원으로, 시는 이를 마련하기 위해 같은 규모의 지방채를 발행하기로 했다.

오 시장은 "소비쿠폰을 위해 채권을 발행한다, 빚을 낸다면 누가 들어도 우려할 만한 일"이라며 "그나마 지방채를 발행하려면 지방재정법을 개정해야 하는데 아직 행안위 소위를 통과한 단계라, 당장 재원이 필요하다 보니 법 개정은 진행하며 투트랙으로 지방채 발행에 편법을 동원하고 있다"고 상황을 토로했다.

그러면서 오 시장은 "재난관리기금을 활용하는 것인데 지방채를 발행해 재난관리기금에 집어넣고 이를 통합재정안정화기금으로 돌려쓰겠다는 것"이라며 "코로나 때는 재난 상황이라 재난관리기금을 편법 운영한 적이 있으나 과연 집권 초 선심성 정책을 위해 재난관리기금을 우회 통로로 쓰는 게 과연 국민적 공감대가 있겠느냐"며 지적했다.

이어 "대통령께도 이번에는 협조하겠으나 추후 반복되는 경우 서울시는 협조하기 어렵다는 입장을 직접 말했다"며 "(소비쿠폰이) 경기부양 효과가 있는지는 논쟁의 여지가 있다 해도 부담을 지자체에 떠넘기는 것은 매우 잘못된 행태"라고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>