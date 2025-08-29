본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

해남사랑상품권, 추석 맞아 15% 할인…"최대 70만원 혜택"

호남취재본부 이준경기자

입력2025.08.29 14:44

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지류·카드·모바일 상품권 할인…소비 촉진
국비 지원받아 할인, 한 달 180억 목표

전남 해남군은 내달부터 해남사랑상품권을 1인당 최대 70만원까지 15% 할인된 가격에 판매한다고 29일 밝혔다. 지류 상품권은 구매 시 15%가 할인되며, 카드와 모바일(QR) 상품권은 구매 시 10% 할인과 결제 시 5% 추가 적립이 제공된다.

해남군은 내달부터 해남사랑상품권을 1인당 최대 70만원까지 15% 할인된 가격에 판매한다. 해남군 제공

해남군은 내달부터 해남사랑상품권을 1인당 최대 70만원까지 15% 할인된 가격에 판매한다. 해남군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 할인은 해남사랑상품권 발행 이후 최대 할인 폭으로, 추석을 앞두고 지역 내 소비를 촉진하고 침체된 경기를 회복시키기 위한 방안으로 국비 지원을 받아 실시된다. 군은 지난해 연말과 올해 초 경기 부양을 위해 10% 할인 판매를 진행한 바 있으며, 지난 7월부터는 국비 지원을 통해 할인율을 유지하고 있다.


또한 군은 카드와 모바일 상품권 사용 확대를 위한 교육과 가맹점 확대에도 집중하고 있다. 특히 모바일(QR) 상품권은 실물카드 없이 사용할 수 있어 관광객 등 외부 이용자들의 수요가 증가하고 있다. 이에 따라 군은 가맹점 확대와 홍보를 강화하고 있다.

군은 이번 추석 할인 판매를 통해 9월 한 달 동안 약 180억원 규모의 해남사랑상품권이 판매될 것으로 예상하며, 판매된 상품권이 지역경제 회복에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]5억 아파트 전세금 3억5000만원까지만…정부, 전세보증 LTV 70%로 낮춘다 [단독]5억 아파트 전세금 3억5000만원까지만…정부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

메마른 아랄해에 삶의 희망 적시다

나이키 또 감원… 다시 스포츠다

"고기 구워먹고 바리스타 배우고" 김호중 들어갔다는 민영교도소

'케데헌' 등장 라면 팔았더니…농심, 1분40초만에 품절

"욕실에 '이것' 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

월남개미, 4100억 들고 '부릉~'…우물쭈물 코스피 1등 빼앗은 '이곳'

"당신 해고야"…Fed 이어 CDC, 트럼프 행정부 연이은 고위직 해임

새로운 이슈 보기