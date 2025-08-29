본문 바로가기
안성시, 중장년층 대상 '안성 10대 장인 문화체험' 참가자 모집

정두환기자

입력2025.08.29 14:13

천연염색, 한지·가죽·칠보·금속공예등 체험

경기도 안성시는 다음 달 15일부터 19일까지 중장년층을 대상으로 한 '베이비부머 행복캠퍼스-안성 10대 장인 문화체험 프로그램'을 운영한다.

안성시, 중장년층 대상 '안성 10대 장인 문화체험' 참가자 모집
이번 프로그램은 40~64세의 중장년층을 대상으로 지역의 전통 장인들과 직접 만나고 생활 속에서 문화를 체험할 수 있도록 기획됐다.


프로그램은 ▲천연염색 ▲한지공예 ▲전통장신구 ▲가죽공예 ▲칠보공예 ▲금속공예 등 7개 과목으로 구성, 총 27회차에 걸쳐 진행한다. 회차별 정원은 6명, 전체 모집인원은 162명으로, 참가비는 무료다. 직장인도 참여할 수 있도록 저녁반 강좌도 운영한다.

강좌는 반드시 남녀 2인 1조로 신청해야 한다. 참가희망자는 다음 달 1일부터 10일까지 안성시 평생학습 플랫폼 '안성배움e'를 통해 온라인으로 신청하면 된다. 선발은 무작위 추첨 방식으로 진행한다.


자세한 내용은 안성배움e 누리집 또는 시 체육평생학습과 평생학습팀으로 문의하면 된다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
