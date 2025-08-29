영천시-한국수자원공사 포항권지사, 댐주변지역 발전 위해 MOU 체결

영천시(시장 최기문)는 지난 28일 영천댐 스마트미터링센터에서 한국수자원공사 포항권지사와 댐주변지역지원사업 추진을 위한 상호 협력 업무 협약을 체결했다.

이번 협약은 댐주변지역의 발전을 도모하고, 지역사회와 상생 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

주요 내용은 댐주변지역 경제 활성화, 댐을 연계한 지역 행사·축제 공동 개최 및 운영·지원, 탄소중립 실현을 위한 재활용 인프라 구축이다.

이날 협약식에는 조명화 영천시 문화관광복지국장과 김진 한국수자원공사 포항권지사장을 비롯한 관계자들이 참석해, 댐주변지역 활성화를 위해 뜻을 모았다.

조명화 문화관광복지국장은 "이번 협약은 물론 지난 6월 체결한 상생 가치 실천 업무협약과 연계해, 앞으로 한국수자원공사와 영천시가 함께 힘을 모아 지속 가능한 지역발전 방안을 모색해 나가겠다"고 말했다.





