분위기 좋은 비만치료제 테마...비중확대를 고려 중이었다면?

국내 증시에서 비만치료제 테마가 강력한 상승세를 보였다. 횡보장이 이어지는 가운데 글로벌 제약사 협약, 국제 특허 확정 등 호재성 이슈가 연이어 터지며 투자심리가 살아났다. 하루 만에 3% 이상 급등하며 조선주에 이어 상승률 상위권에 올랐다.

해외 시장 진출 가능성도 투자자 기대를 키웠다. 장기 지속형 치료제 개발, 핵심 균주의 글로벌 특허 확대 등 차세대 기술 확보 소식이 매수세를 이끌었다.

전망도 낙관적이다. 글로벌 시장은 오는 2030년까지 약 5배 성장할 것으로 예상되며, 다양한 파이프라인과 학회 이벤트가 이어질 예정이어서 추가 상승 동력도 충분하다는 평가가 나온다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

나우로보틱스 나우로보틱스 459510 | 코스닥 증권정보 현재가 18,880 전일대비 2,080 등락률 +12.38% 거래량 2,502,966 전일가 16,800 2025.09.01 13:33 기준 관련기사 [특징주]"해외진출, 성장드라이브" 나우로보틱스, 11%대 상승[클릭 e종목]"나우로보틱스, 해외시장 진출로 성장 드라이브 확대"최대 4배 주식자금을 연 4%대 부담없는 금리로! 신용미수대환도 OK! 전 종목 시세 보기 close , 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 87,400 전일대비 3,500 등락률 -3.85% 거래량 907,681 전일가 90,900 2025.09.01 13:33 기준 관련기사 9월 증시, 바구니에 담아둬야 할 ‘숨은 진주’는[특징주]'1000억 유상증자' 로보티즈, 5.66%↓연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지! 대체거래소 OK! 전 종목 시세 보기 close , 삼현 삼현 437730 | 코스닥 증권정보 현재가 14,680 전일대비 430 등락률 +3.02% 거래량 599,038 전일가 14,250 2025.09.01 13:33 기준 관련기사 [특징주]노란봉투법에 몸값 오르는 삼현, 정부·기업 쏟아지는 협력제안삼현 "전세계서 활용가능한 초정밀 제조 AI 생태계 조성"…로봇 경쟁력 강화 [특징주]삼현, 전세계 방산株 랠리 동참…차세대 무기체계 핵심부품 독점 공급 전 종목 시세 보기 close , 인벤티지랩 인벤티지랩 389470 | 코스닥 증권정보 현재가 41,500 전일대비 2,900 등락률 -6.53% 거래량 277,338 전일가 44,400 2025.09.01 13:33 기준 관련기사 최대 4배 주식자금을 연 4%대 부담없는 금리로! 신용미수대환도 OK!횡보장에도 '신바람'…비만치료株, 글로벌 활로에 '上'[상장 VC 대해부]⑤'1호 VC' 아주IB투자, 올해 바이오 회수 눈길 전 종목 시세 보기 close , 다날 다날 064260 | 코스닥 증권정보 현재가 8,600 전일대비 720 등락률 +9.14% 거래량 31,191,172 전일가 7,880 2025.09.01 13:33 기준 관련기사 페이코인, CU편의점 등 가상자산 실생활 결제 확대다날, 국내 최초 '통합 스테이블코인 생태계 구축' 위해 '엑셀라' 파트너사로 선정비트코퍼레이션, KLPGA 홀인원 달성 박민지에게 AI로봇커피 증정 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>