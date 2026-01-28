인벤티지랩, '먹는 비만약' 장기지속형 주사기술 국내 특허 확보

GLP-1 계열 저분자·펩타이드 아우르는 전달 기술력 입증

약물전달 플랫폼기업 ㈜ 인벤티지랩 인벤티지랩 389470 | 코스닥 증권정보 현재가 81,900 전일대비 1,900 등락률 +2.38% 거래량 729,584 전일가 80,000 2026.01.28 15:30 기준 관련기사 한국 증시, 아직도 저평가?…해외서도 ‘육천피’ 베팅 이어진다투자금 부족으로 고민 중? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 활용 가능분위기 좋은 비만치료제 테마...비중확대를 고려 중이었다면? 전 종목 시세 보기 close 이 차세대 비만·당뇨 치료제로 주목받는 저분자 화합물 '오르포르글리포론(Orforglipron)'을 장기지속형 주사제로 제형화한 기술에 대해 국내 특허를 등록했다고 28일 밝혔다.

이번 특허는 오르포르글리포론을 장기지속형 주사제로 구현해 권리를 확보한 첫 사례다. 회사 측은 "현재 특허협력조약(PCT) 국제 출원을 완료하고 이를 기반으로 미국, 유럽, 일본 등 글로벌 주요국에 대한 진입 절차를 진행할 예정"이라고 설명했다.

인벤티지랩은 글루카곤유사펩타이드(GLP)-1 계열 저분자화합물 및 펩타이드 약물들을 'IVL-DrugFluidic®' 플랫폼에 적용해 생분해성 고분자에 안정적으로 봉입하고 균일한 마이크로 입자를 제조하는 핵심 특허들을 확보해 왔다. 앞서 유한양행과 공동 연구개발 중인 세마글루타이드 기반 특허등록을 통해 체내 주입 후 초기 방출을 제어하면서도 장기간 일정한 혈중 농도를 유지하는 구체적인 약동학적 제어 기술을 권리화하는 데도 성공한 바 있다.

이번에 특허 등록된 오르포르글리프론은 일라이릴리가 개발 중인 경구용 저분자화합물 GLP-1 약물로, 비만 환자에게서 체중 감소 효과가 매우 우수한 것으로 확인됐다. 매일 복용해야 하는 경구제형 약물을 인벤티지랩의 플랫폼 기술과 접목하면 단 한 번의 주사로 1~3개월 효과가 지속된다. 이는 매일 약을 챙겨 먹어야 하는 번거로움을 해결해 환자의 복약 순응도를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

특히 이번 특허의 핵심은 정교한 초기 방출 제어에 있다. 경구제 복용 후 초기에 발생하는 급격한 약물 농도 증가에 따른 구역, 구토, 설사 등의 위장관계 부작용을 최소화하면서도 생체이용률을 향상시켜 장기간 안정적인 치료 효과를 유지한다.

김주희 인벤티지랩 대표는 "이미 확보한 핵심 등록 특허들과 이번 오르포르글리포론 최초 특허 등록을 통해 인벤티지랩이 비만치료제 분야에서 가장 앞선 장기지속형 제형 도출 기술력을 보유하고 있음을 입증했다"며 "이러한 기술력을 토대로 다양한 펩타이드 및 저분자화합물 기반의 비만·대사질환 치료제에 장기지속형 주사제 제형 역량을 지속해서 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





