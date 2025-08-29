월러 Fed 이사 "향후 3~6개월간 금리 인하 예상"

"인하 속도는 경제지표 따라 결정…9월 25bp 인하 지지"

도널드 트럼프 미국 대통령이 임명한 크리스토퍼 월러 미 연방준비제도(Fed) 이사가 향후 3~6개월간 금리 인하가 이어질 것으로 내다봤다.

월러 이사는 28일(현지시간) 마이애미 경제클럽 연설을 통해 기준금리를 결정할 다음 달 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 노동 시장의 붕괴를 막기 위해 "내가 아는 것에 기반해 25bp(1bp=0.01%포인트)의 금리 인하를 지지할 것"이라고 했다. 또 "향후 3~6개월에 걸쳐 추가적인 금리 인하를 예상한다"며 "금리 인하의 속도는 앞으로 들어올 데이터가 결정할 것"이라고 말했다.

월러 이사는 "현재 확보된 데이터에 근거하면 다음 달에 (0.25%보다) 더 큰 금리 인하가 필요하다고 생각하지는 않는다"며 "이달 고용보고서에서 경제가 상당히 약화하고 있고, 인플레이션이 잘 억제되고 있음을 가리킨다면 내 견해가 바뀔 수 있다"고 했다. '빅컷(0.5%포인트 금리 인하)'을 지지할 수도 있다는 입장을 밝힌 것이다.

아울러 월러 이사는 "통화정책을 완화해 금리를 더 중립적 위치로 옮길 때가 왔다"며 Fed 위원들의 추정치를 바탕으로 중립 금리를 현재의 정책금리인 4.25~4.50%보다 1.25~1.50% 낮은 수준으로 정의했다.

트럼프 대통령이 임명한 월러 이사와 미셸 보먼 부의장은 금리 동결이 결정된 지난달 FOMC 회의에서 고용 시장 둔화를 이유로 금리 인하를 주장했다. 이들은 2026년 5월 임기가 끝나는 제롬 파월 Fed 의장의 후임으로 거론되고 있다.

파월 의장은 올해 들어 관세 정책이 물가를 끌어올릴 수 있다는 이유로 금리를 동결해오다 지난 22일 잭슨홀 미팅 연설에서 금리 인하에 열려 있음을 시사한 바 있다.





