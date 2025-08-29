'한국인' 캄보디아 쇼호스트, 국내 필로폰 밀수 '덜미'

캄보디아에서 인플루언서 겸 쇼호스트로 활동하는 한국인이 국내로 마약을 밀수하다 세관당국에 적발됐다.

관세청 인천공항본부세관은 마약류 관리에 관한 법률을 위반한 혐의(밀수입)로 A씨(33·여)와 B씨(33)를 적발해 구속 송치했다고 29일 밝혔다.

A씨가 항공 특송화물로 보낸 여행용 가방(좌)과 가방 속에 은닉된 마약류(우). 관세청 인천공항본부세관 제공

인천공항세관에 따르면 A씨와 B씨는 캄보디아에서 국내로 필로폰(일명 아이스) 11.77g을 밀수입한 혐의를 받는다.

A씨 등은 캄보디아발 항공 특송화물로 보낸 여행 가방 속 파우치와 밑바닥 등에 5개로 소분해 은닉하는 수법으로 필로폰을 밀수한 것으로 조사됐다.

인천공항세관 수사팀은 지난 4월 항공 특송화물을 검사하는 과정에서 A씨 등의 마약밀수 시도를 적발, 즉시 수사에 착수해 A씨와 B씨를 검거했다. B씨는 특송화물 수취 주소지에서, A씨는 캄보디아에서 국내로 입국하는 인천공항 입국장에서 긴급 체포됐다.

수사 결과 A씨는 캄보디아에서 인플루언서 겸 쇼호스트로 활동, 현지 사정에 밝은 이점을 이용해 캄보디아에서 필로폰을 구매한 후 국내로 발송하는 역할을 맡았다.

또 B씨는 코인·주식 등 개인 투자활동을 하면서 마약류 밀수 및 유통에 필요한 자금을 제공하는 등 A씨와 마약밀수 과정에 가담한 것으로 드러났다.

유용배 인천공항세관 마약조사2과장은 "인천공항세관은 진화하는 마약 밀수수법에 대응해 첨단 탐지 장비와 새로운 적발기법을 도입하는 등으로 마약밀수 차단에 총력을 기울일 것"이라고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



