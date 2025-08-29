본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'한국인' 캄보디아 쇼호스트, 국내 필로폰 밀수 '덜미'

대전=정일웅기자

입력2025.08.29 10:11

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

캄보디아에서 인플루언서 겸 쇼호스트로 활동하는 한국인이 국내로 마약을 밀수하다 세관당국에 적발됐다.


관세청 인천공항본부세관은 마약류 관리에 관한 법률을 위반한 혐의(밀수입)로 A씨(33·여)와 B씨(33)를 적발해 구속 송치했다고 29일 밝혔다.

A씨가 항공 특송화물로 보낸 여행용 가방(좌)과 가방 속에 은닉된 마약류(우). 관세청 인천공항본부세관 제공

A씨가 항공 특송화물로 보낸 여행용 가방(좌)과 가방 속에 은닉된 마약류(우). 관세청 인천공항본부세관 제공

AD
원본보기 아이콘

인천공항세관에 따르면 A씨와 B씨는 캄보디아에서 국내로 필로폰(일명 아이스) 11.77g을 밀수입한 혐의를 받는다.


A씨 등은 캄보디아발 항공 특송화물로 보낸 여행 가방 속 파우치와 밑바닥 등에 5개로 소분해 은닉하는 수법으로 필로폰을 밀수한 것으로 조사됐다.


인천공항세관 수사팀은 지난 4월 항공 특송화물을 검사하는 과정에서 A씨 등의 마약밀수 시도를 적발, 즉시 수사에 착수해 A씨와 B씨를 검거했다. B씨는 특송화물 수취 주소지에서, A씨는 캄보디아에서 국내로 입국하는 인천공항 입국장에서 긴급 체포됐다.

수사 결과 A씨는 캄보디아에서 인플루언서 겸 쇼호스트로 활동, 현지 사정에 밝은 이점을 이용해 캄보디아에서 필로폰을 구매한 후 국내로 발송하는 역할을 맡았다.


또 B씨는 코인·주식 등 개인 투자활동을 하면서 마약류 밀수 및 유통에 필요한 자금을 제공하는 등 A씨와 마약밀수 과정에 가담한 것으로 드러났다.


유용배 인천공항세관 마약조사2과장은 "인천공항세관은 진화하는 마약 밀수수법에 대응해 첨단 탐지 장비와 새로운 적발기법을 도입하는 등으로 마약밀수 차단에 총력을 기울일 것"이라고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]최교진, 음주운전 당시 만취였다… 0.187% '취소' 수준 [단독]최교진, 음주운전 당시 만취였다… 0.187% '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"당신 해고야"…Fed 이어 CDC, 트럼프 행정부 연이은 고위직 해임

"바리스타 배우고 고기 구워먹고, 신청자는 폭주"…김호중 때문에 알게 된 민영교도소

"욕실에 '이것' 있다면 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

"과도한 머리손질, 고속도로 한복판에 있는 것과 같아…폐 건강 위협"

손목 위에 제미나이가 들어왔다, 갤럭시 워치 8

월남개미, 4100억 들고 '부릉~'…우물쭈물 코스피 1등 빼앗은 '이곳'

말라버린 아랄해…그래도 삶은 이어진다

새로운 이슈 보기