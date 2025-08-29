본문 바로가기
한국머크행복나눔 평택지회, 굿네이버스 '더네이버스클럽' 가입

이경호기자

입력2025.08.29 08:46

한국머크행복나눔 평택지회의 굿네이버스 '더네이버스클럽' 등재식 모습. 굿네이버스 경기남부사업본부

굿네이버스 경기남부사업본부(본부장 전재규)는 한국머크행복나눔 평택지회가 '더네이버스클럽'에 등재됐다고 28일 밝혔다.


굿네이버스 '더네이버스클럽' 은 연 1000만 원 이상 후원 회원을 대상으로 하는 특별회원 모임으로 회원에게는 일대일 개별 나눔 컨설팅을 비롯해 후원사업 결과보고, 온·오프라인 예우공간 등재 서비스 등이 제공된다.

한국머크행복나눔 평택지회는 2017년부터 굿네이버스와 협력해 지역 내 위기가정 아동을 위한 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있으며, 지난해만 지역 내 저소득·위기가정 청소년 대상 장학금 지원을 비롯해, 이주배경 아도 대상 문화체험 지원 등 굿네이버스 경기남부사업본부에 1000만 원을 전달한 바 있으며, 이를 계기로 더네이버스클럽에 등재됐다.


한국머크행복나눔 평택 김기현 대표는 "임직원들의 자발적인 마음에서 시작된 작은 나눔이 굿네이버스와의 오랜 인연이 되고 지역사회에 긍정적인 영향을 줄 수 있어 매우 뜻 깊게 생각한다"면서 "앞으로도 다양한 나눔 활동을 통해 더 많은 이웃에게 희망을 전할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.


전재규 굿네이버스 경기남부사업본부장은 "한국머크행복나눔 평택지회의 지속적인 나눔 실천에 깊이 감사드린다"면서 "더네이버스클럽 등재를 계기로 지역사회에 더욱 따뜻한 변화가 확산되길 기대한다"고 말했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

