"아빠, 왜 돈 준다는 아저씨 뽑았어요?"…이준석 올린 동영상, 이유는

페이스북에 생성 AI 영상 한편 올려

"개혁신당, AI 동영상 활용할 것"

이준석 의원이 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 게재한 AI를 활용해 제작된 동영상. 이준석 페이스북 AD 원본보기 아이콘

이준석 개혁신당 의원이 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 동영상이 화제다. 영상에서는 아빠가 딸아이에게 모르는 사람이 무언가를 준다고 해서 따라가면 안 된다고 교육하고, 이에 딸은 "아빠는 왜 돈 준다는 아저씨 뽑았어요?"하고 반문한다.

해당 영상은 최근 AI(인공지능)를 활용해 제작한 것으로, 최근 한 흑인 남성이 한국 할머니에게 영어를 알려 주는 영상이 화제가 되자 비슷한 형식으로 제작된 것으로 보인다.

28일 이준석 의원은 자신의 페이스북을 통해 "요즘 알고리즘에 흑인과 할머니 영어 쇼츠 영상이 크게 유행하고 있다. 개혁신당도 AI 영상을 활용해 이런 흐름에 올라타 보겠다"라며 한 영상을 게재했다.

영상에서는 아빠가 자신의 딸에게 "수아야. 세상에 공짜는 없어. 모르는 사람이 뭘 준다고 해도 절대 따라가면 안 돼"라고 말하자 딸은 "그럼 돈을 아주 많이 준다고 하면요?"라고 질문한다. 이에 아빠는 "특히 돈은 더 안 돼. 그건 아주 나쁜 거야"라고 대답하고, 딸은 "그럼 아빠는 왜 돈 준다는 아저씨 뽑았어요?"라고 반문하면서 영상이 종료된다.

이준석 개혁신당 대표가 지난 5일 국회에서 아시아경제 AK라디오에 출연해 소종섭 스페셜리스트와 인터뷰하고 있다. 김현민 기자 원본보기 아이콘

해당 영상은 이재명 대통령과 더불어민주당의 '민생회복 소비쿠폰' 정책을 겨냥한 것으로 풀이된다. 민생회복 소비쿠폰은 민생경제 회복을 위한 조치로 소비 활성화와 소상공인 및 자영업자 매출 확대를 위해 마련됐다.

지난 7월 21일부터 오는 9월 12일까지 전 국민 1인당 15~40만원을 지급하는 1차 지원을 진행 중이고, 오는 9월 22일부터 10월 31일까지 전 국민 중 90%에게 1인당 10만원 추가 지급하는 2차 지원이 예정돼 있다.

이준석 의원은 "어렵게 느껴질 수 있는 정치 이슈들을 쉽고 재미있게 풀어드리겠다. 재미있는 아이디어가 있으면 언제든 연락 주시고, 제안을 반영해 더욱 다양한 콘텐츠를 만들어 가겠다"라고 전했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



