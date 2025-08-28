본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

넥슨, 도쿄게임쇼 '퍼스트 디센던트' 단독 부스 운영

노경조기자

입력2025.08.28 16:42

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이용자 접점 확대…신규 IP 컬래버 공개

넥슨은 다음 달 25~28일 일본 지바현에서 열리는 '도쿄게임쇼 2025'에 참가해 자회사 넥슨게임즈에서 개발한 '퍼스트 디센던트' 전시 부스를 운영한다고 28일 밝혔다.


넥슨 '퍼스트 디센던트'. 넥슨 제공

넥슨 '퍼스트 디센던트'. 넥슨 제공

AD
원본보기 아이콘


넥슨은 이번 단독 부스에서 공간을 꾸밀 수 있는 '라운지'와 탈 것 '호버 바이크' 등 주요 게임 콘텐츠를 소개한다. 올해 새로 선보일 지식재산권(IP) 협업도 현장에서 공개한다. 게임 플레이와 캐릭터 코스프레 등의 이벤트와 함께 셋째 날인 27일에는 개발진이 직접 부스를 소개하는 라이브 방송을 진행한다.

이범준 넥슨게임즈 총괄PD는 "도쿄게임쇼에서 일본을 비롯해 전 세계 이용자들에게 '퍼스트 디센던트'의 새로운 재미를 선보일 수 있어 기쁘다"며 "부스에서 다양한 이벤트를 진행하고 새로운 소식도 공개할 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰함도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제니도 마시는 '녹색 음료' 뭐길래…세계 곳곳서 난리

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…텅 비어버린 소주잔

트럭 덮쳤지만 '멀쩡'…18개월 두 아이 지켜낸 아이오닉5

범죄심리학자 '박지선 교수'가 선택한 길

"7000원에 10번 시켰다" 배민 난데없는 치킨대란 왜?

더위만 버티면 끝?…알고 보니 '빠르게 늙고 있었다'

청도 사망사고 후폭풍, 추석 기차예매도 전격 연기…15일부터 진행

새로운 이슈 보기