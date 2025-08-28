부산연구원, ‘ WCE CCU 포럼’ 개최… 북극항로·CCU 기술 산업전환 논의

부산연구원(원장 신현석)은 28일 오후 4시 벡스코 제1전시장에서 부산시, 부산대학교와 공동으로 '2025 WCE CCU 포럼'을 개최한다.

이번 포럼은 '북극항로 개방에 대비한 녹색성장 핵심기술인 CCU 상용화를 통한 동남권 산업 전환과 탄소중립 실현방안'을 주제로 열린다.

포럼은 신현석 부산연구원장의 개회사와 김용태 국회의원, 박상후 부산대 부총장, 송상근 부산항만공사 사장의 축사로 시작된다. 이어 한국 RE100 협의체 김영석 부산 대표가 '북극항로와 동남권 CCU 역할 재조명'을, 부산대 수소선박기술센터 김정현 교수가 '탄소중립 해양을 위한 친환경 선박과 CCU 기술'을 주제로 발표한다.

또 선박해양플랜트연구소 한성종 前 센터장은 '북극항로 항해 선박용 E-Fuel 공급 부유식 플랫폼 구축 사업'을 소개할 예정이다.

패널토론은 김중래 부산대 화공생명공학과 교수를 좌장으로 최윤찬 부산시 탄소중립지원센터 기획팀장, 김청욱 선보유니텍 대표, 이강우 선진환경 대표, 표중규 KNN 경남본부 보도국장이 참여해 CCU 기반 해양산업 탄소중립 전략과 부산의 친환경 북극항로 거점화 방안을 심도 있게 논의한다.

신현석 부산연구원장은 "이번 포럼은 CCU 기술을 활용한 해양산업 탄소중립 실현과 부산이 북극항로 핵심 거점으로 도약할 전략을 모색하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

이번 포럼은 산업통상자원부, 국제에너지기구, 세계은행이 공동주최하는 '기후산업국제박람회(WCE)' 기간 중 개최된다. WCE는 27일부터 29일까지 벡스코에서 열리며, 청정에너지, AI, 미래교통, 환경, 해양, 기상 등 다양한 분야의 국내외 선도 기업들이 참여한다.

부산연구원 ' WCE CCU 포럼' 포스터.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



