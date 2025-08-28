본문 바로가기
경찰, 싸이 '향정신성의약품 대리 처방' 혐의 수사…소속사 "대리수령 불찰"(종합)

박승욱기자

입력2025.08.28 11:19

가수 싸이(본명 박재상)가 향정신성의약품을 처방받고 이를 대리 수령하게 한 정황이 확인돼 경찰이 수사에 나섰다.

가수 싸이 모습. 피네이션

28일 서울 서대문경찰서는 싸이와 의약품을 처방한 대학병원 교수 A씨를 의료법 위반 등 혐의로 입건해 조사 중이라고 밝혔다.


경찰에 따르면 싸이는 2022년부터 최근까지 대면 진찰을 받지 않고 서울의 한 대학병원에서 향정신성의약품인 '자낙스'와 '스틸록스'를 처방받고 이를 매니저 등에게 대리 수령하게 한 혐의를 받는다. 자낙스와 스틸록스는 수면 장애와 불안 장애, 우울증 등 치료에 쓰이는 향정신성의약품으로 중독성이 강한 의약품이다.

현행 의료법은 환자를 직접 진찰한 교수만 처방전을 작성할 수 있으며 직접 진찰받은 환자가 아니면 처방전을 받을 수 없다고 규정돼 있다.


다만 A씨는 '비대면으로 진료했다'며 관련 혐의를 부인하는 것으로 알려졌다.


싸이 소속사 피네이션은 이날 입장문에서 "전문의약품인 수면제를 대리 수령한 점은 명백한 과오이자 불찰"이라며 "최근 경찰에서 조사가 진행 중이며 심려를 끼쳐 죄송하다"고 밝혔다. 그러면서 "싸이는 만성적인 수면장애 진단을 받아 수면제를 복용하고 있으며 대리 처방은 없었다"고 해명했다.

경찰은 해당 대학병원을 압수수색해 확보한 진료 기록 등을 분석한 뒤 싸이를 소환하는 방안을 검토할 예정이다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
