모나용평, 주주우대 서비스 혜택 확대…주주 한정 특가 객실 패키지 오픈

장효원기자

입력2025.08.28 10:10

모나용평, 주주우대 서비스 혜택 확대…주주 한정 특가 객실 패키지 오픈
사계절 프리미엄 리조트 모나용평 (구 용평리조트)이 주주 한정 객실 특가 예약 서비스를 도입하며 주주환원 정책을 한층 강화한다고 28일 밝혔다.


모나용평은 IR 전문기업 IR큐더스와 협업해 주주우대 서비스를 개편하고 참여 기업 중 처음으로 QR 기반 현장 혜택을 선보인다. 이번 개편은 단순한 가격 할인 제공을 넘어 리조트 체험 가치와 디지털 편의성을 결합한 새로운 환원 모델이라는 점에서 의미가 크다.

주주는 증권사 MTS에서 실시간 발급받은 디지털 주주증(QR)을 현장에서 제시해 즉시 혜택을 누릴 수 있으며 이는 주주우대 서비스 최초의 오프라인 QR 혜택이다.


또한 주주 전용 객실 패키지를 신설해 MTS에서 예약 페이지로 바로 연결되는 간편 예약 시스템을 마련했다. 이번 시즌에는 조식과 케이블카를 포함한 패키지 상품으로 시작하며 향후 객실을 중심으로 다양한 조합을 추가해 주주의 선택권을 넓힐 계획이다.


모나용평 주주우대 서비스는 주식 1주 이상 보유 시 월 1회, 본인 한정으로 이용 가능하다. 이용 조건은 객실 패키지와 주요 시설에 동일하게 적용되며 시설 할인 혜택은 ▲케이블카 50% ▲용평9(퍼블릭 골프) 30% ▲워터파크 ▲수영장·피트니스·사우나 50% ▲스키리프트 40% 등이다.

모나용평 관계자는 "이번 확대 개편은 일회성 이벤트가 아닌, 주주들이 리조트 생활 속에서 꾸준히 체감할 수 있는 주주 친화형 프로그램"이라며 "앞으로도 리조트 콘텐츠와 디지털 편의성을 접목해 주주 만족도를 높이고 환원 모델을 확대해 나가겠다"고 말했다.


현재 모나용평 주주우대 서비스는 신한투자증권·KB증권·키움증권·하나증권을 통해 제공되며, 기타 증권사 주주는 서비스 제공 증권사의 마이데이터 연동을 통해 이용 가능하다. 향후 참여 증권사는 지속적으로 확대될 예정이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
