노루페인트, 글로벌 페인트 '시켄스' 국내 공급 계약 연장

이성민기자

입력2025.08.28 08:55

자동차 보수용 도료 시장 적극 공략
신규 수성 조색시스템 OPTIMA 론칭 예정
"프리미엄 도료 시장 입지 강화"

노루페인트는 자동차 보수용 도료 '시켄스(SIKKENS)'의 국내 공급 계약을 연장했다고 28일 밝혔다.


시켄스는 네덜란드 글로벌 페인트 업체 악조노벨이 보유한 자동차 보수용 도료 전문 브랜드다. 노루페인트는 2020년부터 5년간 국내 독점 판매권을 확보해 영업을 해왔으며 이 기간에 약 3배 이상의 실적 성장을 기록했다. 이번 계약 연장은 이러한 성과와 양사 협력의 안정적 성장을 바탕으로 이뤄졌다.

노루페인트가 자동차 보수용 도료 '시켄스(SIKKENS)'의 국내 공급 계약을 연장했다. 노루페인트

노루페인트는 이번 연장을 계기로 자체 수성 브랜드 '워터큐'와 더불어 '시켄스' 브랜드를 적극적으로 확대할 방침이다. 내년에는 Wet-On-Wet 타입의 신규 수성 조색시스템 'OPTIMA'를 론칭, 국내 자동차 보수용 도료 시장 내에서도 지속해서 증가하는 수입차 프리미엄 시장을 본격적으로 공략할 예정이다.

국내 자동차 보수용 도료 시장은 자동차 등록 대수 증가와 더불어 수입차 점유율이 꾸준히 확대되며 매년 성장세를 보이고 있다. 특히 친환경 수성 도료와 프리미엄 보수용 제품에 대한 수요가 높아지고 있다.


노루페인트 관계자는 "올해 안으로 OPTIMA 사업설명회와 시연회를 열어 내년부터 본격적인 판매에 들어갈 예정"이라며 "국내외 수입차 브랜드를 대상으로 한 마케팅 활동을 강화해 프리미엄 도료 시장에서 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
