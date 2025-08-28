'슬램덩크 신장재편판' 디지털판, 네이버웹툰서 공개

29일 자정부터 서비스

네이버웹툰은 이노우에 다케히코 작가의 농구 만화 '슬램덩크 신장재편판' 디지털판을 29일 자정부터 국내 최초로 선보인다고 28일 밝혔다.

지난 6월 일본에서 발간된 이 작품은 네이버웹툰에서 2개월간 한정 서비스되며, 네이버시리즈에서 단행본으로 계속 제공된다.

슬램덩크 신장재편판은 이노우에 작가가 직접 재구성한 총 스무 권 분량이다. 기존 오리지널판 서른한 권의 내용은 유지하면서 이야기 흐름에 맞춰 권수를 압축했다. 모든 표지를 새로운 컬러 일러스트로 교체해 팬들의 관심을 끈다.

네이버시리즈는 10월 28일까지 단행본 세트 구매 시 구매 비용의 10%를 쿠키로 페이백하는 프로모션을 진행한다.

이정근 네이버웹툰 한국웹툰 리더는 "디지털화되지 않은 일본 작품 중 가장 상징적인 타이틀을 처음 선보이게 되어 기쁘다"며 "명작 콘텐츠를 지속해서 발굴해 독자들에게 새로운 경험을 제공하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>