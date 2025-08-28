[속보]한국은행, 기준금리 동결…연 2.50%

한국은행 금융통화위원회는 28일 서울 중구 한은에서 열린 통화정책방향 결정 회의에서 기준금리를 연 2.50%로 유지했다고 밝혔다.





