'석유화학' 서산·'철강' 포항, 산업위기선제대응지역 지정 …정책금융지원 강화·상환유예

석유화학산업의 구조적인 어려움을 겪고 있는 충남 서산시와 철강산업 위기에 직면한 경북 포항시가 '산업위기선제대응지역'으로 지정됐다. 정부는 이들 지역에 대한 정책금융지원을 강화할 방침이다.

산업통상자원부는 산업위기대응 심의위원회를 거쳐 서산시와 포항시를 2027년 8월27일까지 2년간 산업위기선제대응지역으로 지정한다고 28일 공고했다.

지난달 18일 충남도는 석유화학산업의 구조적 어려움에 따라 서산시의 석유화학 산업이 현저한 악화 우려가 있다며, 경북도는 글로벌 공급과잉과 불공정 수입재 유입 등으로 포항시 철강 산업의 현저한 악화가 우려된다며 산업위기선제대응지역 지정을 신청했다.

이에 산업부는 지역산업위기대응법의 절차에 기반해 신청서 검토와 현지 실사, 관계부처 및 지방자치단체 실무협의, 산업위기대응 심의위원회 심의를 거쳐 해당 지자체를 산업위기선제대응지역으로 지정했다. 서산시의 경우 여수시에 이어 석유화학 산업위기에 따른 두 번째 산업위기선제대응지역 지정이다.

서산시와 포항시가 산업위기선제대응지역으로 지정됨에 따라 정부는 우선 긴급경영안정자금, 지방투자촉진보조금 우대와 함께 중소기업에 대한 정책금융지원도 강화한다. 긴급경영안정자금의 경우 중소벤처기업진흥공단은 10억원 한도로 5년간(거치 2년) 3.71%의 금리로 지원한다. 소상공인시장진흥공단은 7000만원까지 5년간(거치 2년) 2.68%로 자금을 지원한다.

정책금융기관에서는 중소기업에 만기연장·상환유예를 지원하고 신용보증기금·기술보증기금에서는 협력업체·소상공인에 우대보증 지원프로그램을 출시한다. 또 정책금융기관이 적극적으로 지원할 수 있도록 고의·중과실이 없는 경우 담당자를 면책할 예정이다.

이와 함께 이번 2차 추가경정예산(추경)으로 신설된 '지역산업위기대응' 사업을 통해 산업위기지역 소재 주된 산업 관련 기업의 대출에 대한 부담을 낮춰주기 위한 이차보전과 기업 경쟁력 강화 등을 위한 맞춤형지원(기업지원·인력양성)을 추가로 지원할 예정이다. 맞춤형 지원은 위기지역 내 수행기관을 선정해 기업들의 수요를 받아 지원된다. 전담기관은 한국산업기술진흥원(KIAT)이며, 이와 관련한 구체적 사업내용은 산업부와 진흥원 홈페이지에 공고될 예정이다.

산업부는 이외에도 연구개발(R&D)과 경영자문, 고용안정 등 산업위기 극복을 위해 필요한 각종 지원사업에 대해서도 2026년 이후 예산에 적극적으로 반영해 나갈 계획이다.





