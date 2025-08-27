장동혁 지도부, 출범 이틑날부터 '투쟁·단일대오' 강성 발언

김민수, 첫 최고위서 한동훈 겨냥..."당게 사건 조사해야"

장동혁 국민의힘 대표가 이끄는 신임 지도부가 출범 이튿날인 27일 당원 게시판 조사와 우파 연대 등을 언급하며 강경 노선을 이어갔다. 강력한 장외 투쟁을 촉구하는 목소리도 나왔다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 의원총회에서 "기대도 있고 우려도 있다는 것을 잘 안다"며 "전당대회 기간 입었던 과거의 옷을 과감하게 벗어던지고 여당을 견제하고 이재명 정권과 맞서 싸우는, 앞으로 나아가는 일에만 힘을 모아달라"고 당부했다.

장동혁 국민의힘 대표가 27일 국회에서 열린 의원총회에서 인사말을 하고 있다. 2025.8.27

장 대표는 "의원들께서 마음을 모아 무거운 자리에 앉혀주셨다"며 "함께 힘을 모아 싸워나가자"고 목소리를 높였다. 송언석 국민의힘 원내대표도 이 자리에서 "당이 안팎으로 매우 어려운 시기"라며 "신임 지도부를 중심으로 하나로 똘똘 뭉쳐 난국을 돌파해야 한다"고 역설했다.

장 대표는 이날 오전 8개월 만에 열린 첫 최고위원회의에서도 당의 단일대오를 최우선 과제로 내세웠다. 그는 "국민의힘 당원 모두가 하나돼 앞으로 전진해야 한다"며 "변화하고 하나된 국민의힘을 보여드리겠다"고 약속했다. 이어 "전당대회 과정에서 당원과 국민이 보내주신 민심은 이재명 정권을 견제하며 유능한 모습을 보여달라는 것"이라며 "대안을 제시하고 민생을 해결하는 민생 정당으로 거듭나겠다"고 말했다.

강성 보수층의 전폭적인 지지를 받고 당선된 김민수 국민의힘 최고위원은 "투쟁이 혁신이자 살 길"이라고 가세했다. 김 최고위원은 "국익과 국민의 보편적 이익을 해치는 모든 반국가적 행위에 저항해야 한다"며 "안으로부터의 개혁과 밖으로의 투쟁이 절실하다"고 호소했다. 그러면서 "시급한 것은 내부를 향한 총격, 해당 행위를 근절하는 것"이라고 일축했다. 또 "광장에 당원이 있고 당원의 목소리가 있다"며 "광장으로 나가야 한다"고 주장했다.

특히 김 최고위원은 "당원 게시판 조사는 당무 감사와 함께 진행돼야 한다"며 "이 순간부터 국민의힘 소속이면서 계파 정치를 위해 당을 무지성으로 비판하는 패널들에게 책임을 묻겠다"고 말했다. 지난해 11월 당원 게시판에 올라온 윤석열 전 대통령 비방글에 한동훈 전 대표 가족이 연루됐다는 의혹을 겨냥한 발언으로 풀이된다.





