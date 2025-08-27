본문 바로가기
화성 동탄역, 탄소중립 설치작품 전시장으로 변신한다

정두환기자

입력2025.08.27 15:04

화성시, 내달 13일부터 '아트스테이션 에코우주선 MARS 151' 전시회 개최

경기도 화성시는 다음 달 13일부터 10월 2일까지 3주간 동탄역 지하 4층에서 '동탄역 아트스테이션 에코우주선 MARS 151' 전시를 개최한다.

화성 동탄역, 탄소중립 설치작품 전시장으로 변신한다
이번 전시는 교통 거점인 동탄역을 일상 속 문화예술공간으로 탈바꿈하고, 시민들이 예술을 통해 지속가능한 미래를 상상할 수 있도록 기획됐다.


전시에서는 탄소를 흡수하고 산소를 창조하는 미래 모빌리티인 '에코우주선 MARS 151'을 예술적으로 구현한 설치작품을 선보인다. 'MARS 151'은 동탄역의 도로명 주소인 '동탄역로 151'과 예술의 행성 'MARS'를 결합한 이름으로, 현실 속 도시 '화성'과 상상 속의 우주 미래 '화성'을 탐사하는 우주선이라는 의미를 담았다.

시는 전시 외에도 탄소순환 메시지를 무용으로 표현하는 무빙 퍼포먼스, 강연, 어린이워크숍 등 다양한 시민 참여 프로그램도 함께 진행한다.


정명근 화성시장은 "이번 전시회를 비롯해 시민들이 생활 속에서 지속가능한 환경과 미래를 자연스럽게 체험하고 참여할 수 있는 다양한 문화 콘텐츠를 확대해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
