고흥군립하늘공원 공정률 75%…내년 1월 정식 개장

최근 수요급증 추세 맞춰 시설 대폭 확장

전남 고흥군(군수 공영민)이 추진 중인 '고흥군립하늘공원 조성사업'이 현재 공정률 75%를 넘어서며 순조롭게 마무리 단계에 접어들었다고 27일 밝혔다.

이번 사업은 총 198억 원의 예산이 투입된 고흥군민의 숙원으로, 품격 있는 공공 장사시설 조성을 목표로 차질 없이 진행되고 있다. 2026년 1월 정식 개장할 계획이다.

고흥군립하늘공원 조성 사업이 현재 75% 가량의 공정률을 보이고 있다. 고흥군 제공

고흥군립하늘공원은 고흥읍 호형리 산 169번지 일원에 조성 중이다. 봉안당, 자연장지(잔디형), 유택동산, 주차장 등 다양한 장사 및 편의시설이 함께 들어선다.

특히, 최근 수요가 급증함에 따라 시설 규모도 대폭 확대됐다. 봉안당은 당초 8,500기에서 1만6,160기로, 자연장지는 1,883기에서 2,214기로 늘어났다. 향후 이용자의 편의성과 수용 능력이 크게 향상될 것으로 기대된다.

공영민 고흥군수는 "고향을 떠난 자녀들이 묘지 관리를 위해 시간을 내기 어려운 현실을 고려해, 누구나 품격 있게 이용할 수 있는 장사시설이 되도록 최선을 다하고 있다"며 "남은 공정도 군민 불편이 없도록 차질 없이 마무리하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr



