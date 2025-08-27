구리시, '제54회 나를 지켜주는 건강특강' 대면 운영 성료

지역 주민의 치매 인식 개선·관리 역량 강화 기대

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 25일 심뇌혈관질환 예방관리 주간을 맞아 구리시보건소에서 '제54회 나를 지켜주는 대면 건강특강'을 성황리에 마무리했다고 27일 밝혔다.

구리시가 지난 25일 심뇌혈관질환 예방관리 주간을 맞아구리시보건소에서 '제54회 나를 지켜주는 대면 건강특강'을 마무리하고 있다. 구리시 제공

고령화 사회에 대응하고 지역 주민의 치매 인식 개선과 관리 및 예방 역량 강화를 위해 마련된 이번 특강은 '치매가 의심되면 병원에서 어떤 검사와 치료를 받을 수 있나요?'라는 주제로 한양대구리병원 신경과 권혁성 교수가 진행했다.

이날 교육에 40여 명의 주민이 참여한 가운데, 치매가 의심될 때 할 수 있는 실질적인 검사와 약물치료, 예방 관리 방법 등을 쉽고 자세하게 안내하여 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

특강에 참석한 한 주민은 "나이가 들어가면서 인지기능이 떨어지고 치매에 대한 막연한 두려움이 있었는데, 오늘 강의를 통해 치매가 의심될 때 어떻게 해야 하는지 실질적인 방법을 알게 되어 유익했다"며 "보건소에서 이런 기회를 자주 마련해주면 좋겠다"고 소감을 전했다.

백경현 구리시장은 "이번 건강특강은 주민들이 건강에 대해 궁금한 점을 전문가에게 직접 묻고 배울 수 있는 소중한 자리였다"며 "앞으로도 주민의 건강 증진을 위해 다양한 프로그램을 마련하여 적극 지원하겠다"고 말했다.

특강 영상은 오는 9월 5일 유튜브 '구리비전'에 게시될 예정이며, 9월 18일까지 유튜브 강의 시청 후 궁금한 사항을 댓글로 남기는 시민 중 우수 질문자 3명에 대해서는 전문의가 직접 답변한다.

또한, 무작위로 17명을 추첨하여 총 20명에게 모바일 쿠폰을 지급하는 이벤트도 함께 진행된다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



