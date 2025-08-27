창립 10주년 맞은 파두…"이젠 세계에서 성과 보여줄 단계"

27일 서울 종로구서 기념 기자간담회

'3세대 AI 시대' 맞춘 비전 공개

이지효 대표 "팹리스 선도기업으로 성장"

데이터센터 반도체 전문기업 '파두'의 이지효 대표는 자사가 "지난 10년간 수많은 어려움을 거쳐 이제 세계 시장에서 성과를 보여줄 단계에 이르렀다"고 평가하며 "대한민국을 대표하는 팹리스(반도체 설계전문 기업)로서 글로벌 선도 기업으로 성장하겠다"는 포부를 밝혔다.

파두 이지효 대표가 창립 10주년을 맞아 열린 기자간담회에서 글로벌 빅테크 중심의 AI 시장 선도를 주제로 파두2.0 비전을 제시하고 있다. 사진=파두 AD 원본보기 아이콘

이 대표는 회사 창립 10주년을 맞아 27일 서울 종로구 클럽806에서 열린 기자간담회에서 이와 같이 말했다. 그는 "세계 반도체 전쟁의 최전선에서 경쟁하며 쌓아온 경험은 무엇보다 소중한 자산"이라며 이를 무기삼아 세계 무대에서 경쟁하겠단 뜻도 전했다.

이날 파두는 3세대에 걸친 데이터센터의 진화과정을 설명하고 그래픽처리장치(GPU) 중심으로 기술과 시장구도가 변화하고 있는 '3세대 인공지능(AI)시대'에 파두가 나아가려 하는 비전을 공개했다.

파두는 2015년 서울대학교 스토리지 구조 연구실 연구진을 중심으로 설립됐다. 첫 제품인 Gen3 SSD컨트롤러부터 글로벌 고객을 확보하는데 성공했으나 Gen4 컨트롤러는 시장 불황으로 고객 확보에 어려움을 겪었다. 하지만 AI 시장이 급성장하면서 Gen5 컨트롤러가 지난해 말부터 본격 공급되기 시작해 올해 사상 최대 매출을 기대하고 있다.

이 대표는 "창립 당시부터 반도체가 모든 산업의 핵심이 될 것이라 예상하고 특히 클라우드 데이터센터 시장이 반도체 수요를 이끌 것이라 판단했다"고 돌아보며 "반도체 강국인 한국의 기술력으로 글로벌 시스템 반도체 팹리스를 만들겠다는 목표로 출발했다"고 설명했다.

파두는 '혁신적 아키텍쳐 기반의 전성비(성능 대비 전력 효율)'을 자사 제품의 강점으로 내세우고 있다. 이를 토대로 미국, 중국, 대만, 폴란드 등 세계 거점에 영업 및 개발 조직을 세우며 고객 다변화와 인재 확보를 동시에 추진하고 있다. 현재는 차세대 Gen6 컨트롤러 개발에 집중하고 있다. 이를 통해 장차 글로벌 4대 하이퍼스케일러 모두를 고객사로 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 또 세계 6대 낸드플래시 메모리 반도체 업체 중 절반 이상과 협업을 본격화할 계획이다.

파두는 AI 데이터센터 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)에 머무르지 않고 차세대 AI 스토리지로 확장해 나가는 동시에 반도체 개발 과정에도 AI를 접목해 생산성을 극대화한 AI 팹리스 기업으로 진화하겠다는 전략도 세웠다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>