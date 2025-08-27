전승일 광주 서구의회 의장, '대한민국 지방의정봉사상'

주민·현장 중심 의정활동 인정
전승일 광주 서구의회 의장이 지난 26일 대한민국시군자치구의회의장협의회가 주최하고 광주시자치구의회의장협의회가 주관하는 제267차 시도대표회의에서 '대한민국 지방의정봉사상'을 수상했다.
대한민국 지방의정봉사상은 지방자치 발전과 주민 화합, 지역사회 기여 등 모범적인 성과를 낸 기초의회 의원에게 수여되는 상이다. 전승일 의장은 주민 삶의 질 향상과 민생 현안 해결을 위해 적극적으로 현장에서 활동한 공로를 인정받았다.
특히 주민총회·주민자치회·지역단체 행사 등에 직접 참여해 주민 의견을 경청하고 이를 의정활동에 반영하는 등 '현장 소통형 의회'를 실현해 왔다.
또 ▲전통시장 활성화와 골목경제 회복 지원 ▲어르신 돌봄과 청년·아동 지원 강화 ▲안전한 마을 만들기를 위한 정책 마련 등 지역 현안 해결에 발 빠르게 대응하며 주민들로부터 두터운 신뢰를 받고 있다.
전 의장은 "의원으로서 주민을 위해 마땅히 해야 할 일을 해왔을 뿐인데 이렇게 큰 상을 받게 돼 영광스럽고 감사하다"며 "이번 수상을 계기로 더욱 겸손한 자세로 주민의 목소리에 귀 기울이고, 지역사회의 다양한 요구를 세심하게 반영해 실질적 변화를 만드는 서구의회가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
이어 "작은 변화가 지역에 큰 활력을 불어넣을 수 있다"며 "앞으로도 '현장에 답이 있다'는 신념을 바탕으로 주민 가까이에서 실질적인 의정활동을 이어가면서 주민들의 삶 속에서 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다"고 덧붙였다.
