KS인더스트리, 김재열 前SK 부회장 제3자배정 유상증자 참여…최대주주 등극

장효원기자

입력2025.08.27 08:49

KS인더스트리 가 김재열 전 SK그룹 부회장을 새로운 최대주주로 맞이했다. 김 전 부회장은 60억원을 투입해 제3자배정 유상증자에 참여하면서 경영 전면에 나설 전망이다.


KS인더스트리(손광일, 김광일 각자대표)는 25일 정정 공시를 통해 100억원 규모의 제3자배정 유상증자 배정 대상자가 김재열 전 부회장과 알파플러스신성장1호투자조합으로 변경됐다고 밝혔다.

이번 유상증자로 발행되는 신주는 총 516만2622주이며, 발행가액은 주당 1937원이다. 김 전 부회장이 배정받은 주식은 309만7573주로, 납입일은 내달 3일, 상장일은 오는 23일로 예정돼 있다. 확보한 자금은 운영자금으로 활용될 계획이다.


이번 거래로 김 전 부회장은 최대주주 지위를 확보하고 회사 경영 전반에 참여할 예정이다. 김 전 부회장은 2011년 SK그룹 부회장에 올라, 그룹 최고의사결정기구인 스펙스추구협의회 산하 동반성장위원회를 이끌며 대기업과 중소기업의 동반 성장 등 기업 생태계 전반에서 리더십을 발휘한 인물이다.


또한 한국고등교육재단 창립 멤버이자 사무총장으로 30년 넘게 활동하며 교육·연구 지원에 힘썼고 베이징포럼·상하이포럼 창립을 주도하는 등 국제 학술 교류 활성화에도 기여해 왔다. 현재는 SK그룹 고문과 동양대학교 학교법인 현암학원 이사장을 맡고 있다.

KS인더스트리 관계자는 "이번 유상증자와 최대주주 변경은 새로운 성장의 전환점이 될 것"이라며 "SK에서 오랜 경험을 쌓은 김재열 전 부회장의 합류는 단순한 자금 유입을 넘어 경영 혁신과 글로벌 네트워크 확장의 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
