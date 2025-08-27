시흥시 '학교급식 예비식 기부사업', 道 적극행정 '최우수상'

음식물쓰레기 해결+취약계층 먹거리 지원 효과

경기도 시흥시의 '학교급식 예비식 기부사업'이 경기도의 적극행정 우수사례 경진대회에서 최우수상을 받았다.

경기도의 적극행정 우수사례 경진대회에서 최우수상을 받은 시흥시 관계자들이 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 대회는 도민 불편 해소와 공직문화 혁신을 이끈 우수사례를 발굴·공유하기 위한 것으로, 올해 본선에는 시·군 8건, 공공기관 10건 등 총 18건이 경합했다. 시흥시는 시·군 A그룹에서 최우수에 뽑혔다.

상을 받은 '학교급식 예비식 기부사업'은 친환경 식재료로 만든 학교급식 예비식을 청장년층, 어르신 등 지역사회 먹거리 취약계층에 제공하는 사업이다. 이를 통해 음식물쓰레기 문제와 취약계층의 먹거리 지원이라는 두 가지 과제를 동시에 해결한 점이 높은 평가를 받았다.

시는 특히 사업 과정에서 식품의약품안전처가 '학교급식 미배식분 기부는 주의가 필요하다'는 유권해석에도 사업을 중단하는 대신 위생·안전 대안을 마련했다. 시흥시학교급식지원센터는 ▲절차별 위생 지침서 수립 ▲학교급식 배송업체를 활용한 안전한 예비식 배송 ▲생산물 배상책임보험 가입 ▲권역별 매칭 및 실시간 소통체계 구축 등 사업의 안전성을 확보했다.

김익겸 시흥시농업기술센터 소장은 "학교급식 예비식 기부사업은 환경과 복지를 동시에 살리는 시흥시만의 적극 행정의 성과"라며 "앞으로도 다양한 현장에서 주민이 체감할 수 있는 적극 행정을 실천해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



