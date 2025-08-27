본문 바로가기
삼성바이오에피스, 고용노동부 주관 노사문화 우수기업 인증

정동훈기자

입력2025.08.27 08:01

삼성바이오에피스가 고용노동부가 주관하는 '2025 노사문화 우수기업'으로 선정됐다.

삼성바이오에피스 사옥. 삼성바이오에피스

삼성바이오에피스 사옥. 삼성바이오에피스

삼성바이오에피스는 전날(26일) 인천 송도 사옥에서 김윤태 중부지방고용노동청장 등 주요 관계자가 참석한 가운데, 노사문화 우수기업 인증서 전수식 및 현판식을 진행했다고 27일 밝혔다.


노사문화 우수기업은 상생과 협력의 노사 관계를 구축하고 이를 모범적으로 실천하는 기업을 인증하는 제도다. 삼성바이오에피스는 노사협의회 운영으로 다양한 창구를 통한 임직원 간 소통 활성화 및 직원의 성장과 복지 향상 노력의 공로를 인정받아 이번 인증을 획득했다.

또한 직원의 성장을 위한 직무 교육 강화, 업무 유관 만성 질환 치료를 위한 근골격계 센터 운영, 복지 인프라 확대를 위한 사내 부속의원 신규 개원 등 다양한 노사 상생 경영 활동을 추진하고 있다.


강대성 삼성바이오에피스 피플팀장(상무)은 "이번 인증 및 수상은 상생의 노사문화를 구축하고 정착시키기 위해 지속적으로 노력해 온 결과이며, 앞으로도 상호 존중과 배려를 바탕으로 한 노사 간 활발한 소통 문화를 제고하기 최선을 다하겠다"고 전했다.


삼성바이오에피스는 지난해 12월 보건복지부 주관 건강친화 우수기업에 선정됐다. 지난 5월에는 고용노동부 주관 남녀고용평등분야 우수기업으로 선정되는 등 직원들의 업무 몰입도와 만족도를 높이는 기업문화 구축에 힘쓰고 있다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
