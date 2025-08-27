서울 강서구 오피스텔서 모녀 3명 추락해 사망

서울 강서구 염창동의 오피스텔 건물 옥상에서 여성 3명이 추락해 사망했다.

26일 연합뉴스에 따르면 이날 오후 9시 30분께 등촌역 인근에서 "여자 세 명이 누워있다"는 신고가 접수됐다.

소방이 출동했지만 이들은 모두 심정지 상태로 발견됐다. 40대 1명과 20대 1명은 현장에서 숨졌고, 다른 20대 1명은 심폐소생술(CPR)을 받으며 인근 병원으로 이송됐지만 끝내 사망했다. 이들은 모녀지간으로 파악됐다. 현장에 타살 혐의점은 없었던 것으로 알려졌다. 경찰은 자세한 사건 경위를 조사할 계획이다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



