본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 북구 통합돌봄, 전국 지자체 벤치마킹 확산

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.26 16:18

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주 북구 통합돌봄 사업이 전국 지자체와 기관의 벤치마킹 대상으로 주목받고 있다. 내년 제도 전면 시행을 앞두고 북구의 선제 대응이 성과로 입증되고 있다.

광주 북구 청사.

광주 북구 청사.

AD
원본보기 아이콘

26일 북구에 따르면 올해 8월 말 기준 서울 노원 등 전국 22개 지자체·기관이 북구 현장을 찾거나 운영 방안과 성과를 공유했다. 북구는 지난해 보건복지부 주관 지역복지 사업 평가 의료돌봄 통합지원 분야에서 대상을 받았다.


통합돌봄 사업은 주민이 살던 곳에서 생활할 수 있도록 지자체가 다양한 돌봄서비스를 제공하는 제도다. 지난해 3월 법률이 제정됐고, 2026년 3월부터 전국 시행된다.

북구는 2021년 통합돌봄팀을 신설하고 협업체계를 구축했다. 2023년 보건복지부 공모사업에 선정돼 3년간 27억원 규모 사업을 추진 중이다. 지난 6일 정은경 보건복지부 장관이 현장을 방문해 선도 지자체로 인정하기도 했다.


북구는 올해 보건의료, 장기요양, 생활 지원, 주거지원, 지역특화 돌봄 등 5개 분야 37개 서비스를 제공하고 있다. 의료돌봄 매니저 활용, 관·학 협력 체계, 장애인 돌봄 확대 등이 핵심이다.


문인 북구청장은 "유관 기관과 협력해 돌봄 사각지대 없는 북구 완성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

李대통령, 트럼프에 거북선·골프채 등 선물…트럼프, 李대통령에 '피습 사진첩' 건네 李대통령, 트럼프에 거북선·골프채 등 선물…트럼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이제 마지막은 물류센터 뿐"'월급 469만원' 현장서도 밀려나는 청년들

공휴일 2일 줄이자고? 지금도 적은데…彿난 민심

'갤럭시 폴더블폰' 쓰는 빌 게이츠 "이재용 회장이 선물"

"오겜·케데헌에 K컬처 열풍"…韓서 카드 '역대 최고액' 썼다

연구비 부정수급 알렸더니 4500만원…공익신고 32명, 보상금 3억원 받아

韓美中 '로봇 올림픽' 금메달은

현실이 된 '기후플레이션'…장바구니부터 중앙은행까지 흔든다

새로운 이슈 보기