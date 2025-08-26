본문 바로가기
부산 기장군, ‘사회복지 주간행사’ 개최… 체험·공모전 진행

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.26 15:46

사회복지 종사자 격려·군민 관심 증진

기장군(군수 정종복)은 오는 9월 1일부터 12일까지 '기장 사회복지 주간행사'를 개최한다고 26일 전했다.


이 행사는 제26회 사회복지의 날(9월 7일)을 기념해 군민들의 사회복지 관심을 높이고 종사자들의 노고를 기리며 지역사회 통합을 도모하기 위해 마련됐다.

올해 처음으로 진행되는 이번 행사는 기장군 주최로, 기장군의회, 부산시사회복지사협회 기장군지회, 한국수력원자력 고리원자력본부, 기장군도시관리공단이 협력한다.


주요 일정으로 9월 8일 고리스포츠센터 멀티공연장에서 열리는 기념식이 있다. 이날 모범 사회복지사 및 우수기관 표창, 사회복지 역량강화 강연, 기념 공연 등 다채로운 프로그램이 진행된다.


행사 기간 사회복지의 날을 널리 알리고 종사자들의 헌신을 조명하는 다양한 콘텐츠도 선보인다. 사회복지 종사자의 일상을 담은 브이로그(V-log) 영상은 9월 1일부터 12일까지 군 전역에 송출되며, 기관 이용자와 종사자가 참여하는 '따뜻한 연결' 챌린지 쇼츠 영상 공모전도 열린다. 공모전 주제는 '작은 나눔'이며, 우수기관 3곳을 선정해 9월 8일 기념식에서 표창을 수여할 계획이다.

정종복 기장군수는 "이번 행사를 통해 군민들이 사회복지의 가치를 되새기고 종사자들에게 격려를 전하는 계기가 되길 바란다"며, "모두가 함께 만드는 '기장형 복지 실현'을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

기장군청.

기장군청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
