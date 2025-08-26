본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

순창군, 하반기 '평생교육 프로그램' 수강생 모집

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.26 14:20

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

뜨개질·방송댄스 등 14개 과목

전북 순창군은 내달 5일까지 '2025년 하반기 평생교육 프로그램' 수강생을 선착순 모집한다고 26일 밝혔다.


이번 평생교육 프로그램은 군민들의 다양한 요구를 반영해 ▲뜨개질 ▲방송댄스 ▲하모니카 ▲어반스케치 ▲타로카드 ▲바레필라테스 ▲ESG친환경공예 ▲K-아트공예 ▲라탄공예 ▲정리수납전문가 1급 ▲화훼조형지도사 ▲커피바리스타 1급 과정 ▲AI세상열기 ▲실전여행영어까지 총 14개 과목으로 구성됐다.

2025년 순창군하반기 평생교육 프로그램 수강생 모집 포스터. 순창군 제공

2025년 순창군하반기 평생교육 프로그램 수강생 모집 포스터. 순창군 제공

AD
원본보기 아이콘

과목별 모집 인원은 12~15명이며, 전체 정원은 264명이다. 단, 과목별 신청자가 과반수에 미치지 못할 경우 폐강될 수 있다. 신청은 순창군 평생교육 홈페이지에서 가능하며, 자세한 사항은 순창군청 행정과로 문의하면 된다.

군 관계자는 "군민들의 다양한 요구를 반영해 준비한 만큼 이번 평생교육 프로그램이 일상에 활력을 불어넣고 자기계발의 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 군민 맞춤형 평생교육을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.


한편, 프로그램은 군민 수요조사를 바탕으로 구성됐으며, 내달 라탄공예 숏텀 클래스를 시작으로 오는 12월까지 순차 운영될 예정이다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

李대통령, 트럼프에 거북선·골프채 등 선물…트럼프, 李대통령에 '피습 사진첩' 건네 李대통령, 트럼프에 거북선·골프채 등 선물…트럼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이제 마지막은 물류센터 뿐"'월급 469만원' 현장서도 밀려나는 청년들

공휴일 2일 줄이자고? 지금도 적은데…彿난 민심

'갤럭시 폴더블폰' 쓰는 빌 게이츠 "이재용 회장이 선물"

"오겜·케데헌에 K컬처 열풍"…韓서 카드 '역대 최고액' 썼다

연구비 부정수급 알렸더니 4500만원…공익신고 32명, 보상금 3억원 받아

韓美中 '로봇 올림픽' 금메달은

현실이 된 '기후플레이션'…장바구니부터 중앙은행까지 흔든다

새로운 이슈 보기