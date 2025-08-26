본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

'테라·루나 사태' 브로커 징역형 집행유예

이은서기자

입력2025.08.26 13:48

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

테라·루나 사태의 주범으로 꼽히는 신현성 전 차이코퍼레이션 대표의 요청으로 금융권에 청탁을 알선한 브로커가 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았다.

'테라·루나 사태' 브로커 징역형 집행유예
AD
원본보기 아이콘

서울남부지법 형사13단독 김성은 판사는 26일 특정경제범죄법상 알선수재 혐의로 재판에 넘겨진 하모씨(53)에게 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고했다. 또한 80시간의 사회봉사와 함께 범죄수익금 1억5600만원 추징도 명령했다.


하씨는 신 전 대표의 요청으로 은행 부행장 등에게 펌뱅킹 승인 청탁을 알선한 대가로 루나 코인 21만개를 수수한 혐의로 기소됐다.

신 전 대표는 미국에서 기소된 권도형씨와 함께 '테라폼랩스'를 창립해 '테라 프로젝트'를 총괄한 인물이다.


당시 신 전 대표는 가상화폐 기반 결제 시스템인 '테라 프로젝트'를 추진하며 간편결제 서비스 구현을 위해 펌뱅킹 승인이 필요했지만, 금융당국은 가상자산 관련 서비스에 부정적이었다.


재판부는 "피고인의 행위는 금융기관과 임직원의 공정성과 신뢰성에 기반한 금융질서를 훼손한 것으로 비난 가능성이 크다"고 양형 이유를 설명했다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① "우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

금리 인하하는데 주담대 고정형 선택하는 차주 늘어난 이유

새로운 이슈 보기