광주신세계, 추석 선물 '사전 예약판매' 돌입

㈜광주신세계(대표이사 이동훈)가 다가오는 추석 명절 선물을 합리적인 가격으로 미리 준비하고 싶은 고객들을 위해 26일부터 내달 14일까지 사전 예약 판매에 돌입한다.

사전 예약 판매는 농축산과 와인 등 총 85개 품목을 최대 60% 할인해서 선보이는 만큼 많은 고객들이 찾을 것으로 기대된다.

광주신세계 본관 지하 1층 식품관에서 직원이 굴비세트를 설명하고 있다. 26일부터 시작되는 추석 선물 사전 예약판매 기간동안 굴비 등이 할인 판매된다. 광주신세계 제공

신세계 청과 바이어가 전국 최고 품질의 산지를 찾아내 선보이는 셀렉트팜은 명절 선물의 베스트 셀러로 손꼽힌다. 셀렉트팜 선물세트는 생산자와 협업을 통해 생산부터 유통, 판매과정을 철저히 관리하고 있다.

덕분에 품질은 높이고 가격은 낮춘 것이 특징이다. 광주신세계가 추천하는 품목은 셀렉트팜 문경사과(11만7,000원)를 비롯해 당도가 높고 과즙이 풍부한 셀렉트팜 성환배(10만3,500원), 알찬사과배샤인(13만500원) 선물세트가 있다.

광주신세계는 셀렉트팜 등 주요 과일세트를 사전 예약 기간 동안 구매하는 고객들에게 10% 할인 혜택을 제공한다.

신세계 축산 전문 바이어가 직접 경매에 참여해 유통단계를 줄인 '신세계 암소 한우 다복(23만2,500원)'세트도 만날 수 있다. 소중한 분들에게 감사한 마음을 전할 수 있는 신세계 암소 한우 선물세트는 신세계 암소 한우 수복(16만7,400원)부터 신세계 암소 한우 더 프라임 만복(47만5,000원), 신세계 암소 한우 더 프라임 스테이크(57만원) 등 다양한 가격대로 구성했다. 사전 예약 기간 동안 축산 선물세트는 5~7% 할인된 가격에 판매된다.

영광 참굴비 등 굴비세트도 할인에 나선다. 수협 한아름 굴비 만복이 정상가 대비 20% 할인된 16만원에 판매된다. 성산포 은갈치 세트는 14만원, 참전복 다복 세트는 22만원에 선보인다.

프랑스 보르도 수페리에 세트와 프랑스 보르도 세트 와인은 큰 폭의 할인으로 고객들의 발길이 이어질 것으로 기대된다. 정상가 대비 60%, 51% 할인을 통해 각각 4만원, 3만원에 구입 가능하다.

흑삼산삼배양근 세트도 50% 할인된 가격에 판매된다. 흑삼산삼배양근 30입, 흑삼산삼배양근 20입 세트는 각각 7만5,000원, 5만원이라는 할인된 가격에 구입할 수 있다.

GNC 홍삼녹용 보력환 본혼합세트는 55% 할인된 5만8,000원에, 대상 웰라이프 깊은 산 산삼배양근(20ml) 30병 세트는 46% 할인된 5만5,000원, 헬스베버리지 산양유 초유 단백질세트는 50% 할인된 9만원에 구입할 수 있다.

이동훈 광주신세계 대표이사는 "긴 추석 연휴를 앞두고 더 커진 혜택을 광주신세계가 준비했다"며 "큰 폭의 할인과 풍성한 품목을 만날 수 있는 광주신세계에서 추석 명절을 준비하시길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자



