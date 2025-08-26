본문 바로가기
NH농협캐피탈, 다둥이가족 지원…한 달 만에 300여명 수혜

문채석기자

입력2025.08.26 10:05

시계아이콘00분 29초 소요
금리 우대·중도상환수수료 면제
연말까지 프로모션 연장 계획

NH농협캐피탈은 지난달 다둥이 가족 지원 프로모션을 통해 300여명의 고객에게 0.5%포인트 금리우대 등 금융 서비스를 제공했다고 26일 밝혔다.


장종환 NH농협캐피탈 대표이사. NH농협캐피탈

장종환 NH농협캐피탈 대표이사. NH농협캐피탈

고객들에게 제공된 금융 혜택은 약 2200만원 규모였다.

다자녀 가구의 금융 부담을 덜기 위해 금리 우대와 중도상환수수료 면제를 제공하는 프로모션이다. 회사 측은 고객들이 긍정적인 반응과 높은 만족도를 보이고 있다고 설명했다.


NH농협캐피탈은 다음 달부터 그룹 대표 플랫폼 '올원뱅크' 애플리케이션과 연계해 공동마케팅을 할 예정이다.


이에 더해 연말까지 대출 신청 고객에 한해 '다둥이 가족 금융 지원 프로그램'을 연장 운영할 계획이다.

장종환 대표이사는 "고객 생활 부담을 덜기 위해 금리 우대와 수수료 면제 혜택을 지속 제공하겠다"며 "앞으로도 다자녀 가정을 비롯한 금융 취약계층에 실질적 도움을 주는 금융을 실천하겠다"고 말했다.


다둥이 금융 혜택 신청은 NH농협캐피탈 홈페이지 또는 앱에서 별도의 신청 서류 없이 공공마이데이터 서비스를 통해 간편하게 혜택을 받을 수 있다. 다음 달부터는 NH올원뱅크 앱 이벤트를 통해서도 이용할 수 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
