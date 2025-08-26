KAIST "스마트팩토리 '제조 공정 바뀌어도' 불량 찾는 AI 개발"

스마트팩토리 제조 공정이 바뀌어도 불량 제품을 무리 없이 찾아내는 인공지능(AI) 기술이 개발됐다.

최근 스마트팩토리 제조 현장에서는 AI 센서 데이터를 활용한 불량 탐지 시스템 도입이 활발하다. 하지만 기존 AI 모델은 기계 교체 또는 온도·압력·속도 등 제조 공정이 바뀌었을 때 새로운 조건을 이해하지 못해 제 성능을 내지 못하는 문제를 드러냈다.

이와 달리 신규 AI 모델은 제조 공정이 바뀌어도 재학습 없이 불량을 정확히 탐지하고, 성능은 최대 9.42% 끌어올릴 수 있어 산업계 운영비용 절감과 활용성 확대에 기여할 것으로 기대된다.

(왼쪽부터) 나지혜 박사과정, 이재길 교수. KAIST 제공 AD 원본보기 아이콘

KAIST는 전산학부 이재길 교수 연구팀이 제조 공정 또는 설비가 바뀌어도 기존 AI 모델을 추가적인 불량 레이블링 없이 활용할 수 있는 '시계열 도메인 적응(Time-series Domain Adaptation)' 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

'시계열 도메인 적응' 기술은 온도 변화, 기계 진동, 전력 사용량, 센서 신호 등 시간에 따라 변하는 데이터를 다루는 AI 모델이 기존에 훈련받은 환경(도메인)과 실제 적용 환경이 달라져도 추가 학습 없이 안정적으로 성능을 유지할 수 있게 돕는다.

기술 개발에 앞서 연구팀은 AI 모델이 환경 변화에서 겪는 혼란이 단순히 데이터 분포 차이에 국한되지 않고, 불량 발생 패턴(레이블 분포)이 바뀌는 현상에서도 발생한다는 점에 주목했다.

이에 연구팀은 새로운 공정의 센서 데이터를 추세, 비추세, 주파수 등 3가지 성분으로 분해해 각각의 특성을 파악하는 방법을 개발했다. 사람이 기계 소리의 높낮이와 진동 패턴, 주기적 변화를 종합적으로 판단해 이상 징후를 감지하는 것처럼 AI가 다각도로 데이터를 분석할 수 있도록 한 것이다.

또 기존 모델이 예측한 결과를 새로운 공정의 데이터 군집 정보와 비교해 자동으로 예측값을 보정하는 방식을 적용한 'TA4LS(Time-series domain Adaptation for mitigating Label Shifts)' 기술을 개발해 기존 공정의 불량 발생 패턴에 편향된 예측을 새로운 공정에 맞춰 조정할 수 있도록 했다.

연구팀에서 개발한 TA4LS 기술 개념도. KAIST 제공 원본보기 아이콘

이 기술은 기존의 AI에 끼워 넣는 추가 부품(플러그인 모듈)처럼 쉽게 결합할 수 있어 실용성이 높다. 현재 사용하고 있는 AI 기술에 구애받지 않고 추가 절차만으로도 간단하게 즉시 적용할 수 있다는 점이 강점이다.

연구팀은 시계열 도메인 적응 4개의 벤치마크 데이터셋(변화가 발생한 4종류의 센서 데이터)을 이용한 실험에서 기존 방법보다 정확도가 최대 9.42% 향상된 것도 확인했다.

특히 실험 과정에서는 공정이 바뀌어 불량 발생 패턴 등 레이블 분포 차이가 커졌을 때도 AI가 스스로 차이를 보정·판별하는 성능 개선 효과가 두드러졌다. 이는 스마트팩토리의 주요 장점인 여러 종류 제품을 소량 생산하는 환경에서 불량 없이 보다 효과적으로 제품을 생산할 수 있다는 것을 입증한 결과다.

이재길 교수는 "제조업에 인공지능을 도입할 때 가장 큰 걸림돌은 '공정 변경 시 재훈련'이 필요하다는 점"이라며 "연구팀은 이러한 문제를 해결할 기술을 개발, 현장의 유지비용 절감과 불량 탐지율 개선 효과를 끌어올릴 토대를 마련했다"고 말했다.

한편 이번 연구에는 KAIST 전산학부 나지혜 박사과정 학생이 제1 저자, 남영은 박사과정과 LG AI 연구원 강준혁 연구원이 공동 저자로 참여했다. 연구 결과는 최근 인공지능과 데이터 분야 '지식발견 및 데이터마이닝학회 2025'에서 발표됐다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>