송형길 광주인재평생교육진흥원장 임명장 수여

광주시는 25일 송형길 (재)광주인재평생교육진흥원장에게 임명장을 수여했다. 시는 또 송 원장과 함께 강대영·김민정·김영송·박찬원·윤경순·조진한·조충기 씨 등 7명을 이사로 임명했다.

광주시는 (재)광주인재평생교육진흥원장에 송형길 ㈜한국지식개발연구원장을 선임, 25일 임명장을 수여했다. 송 원장의 임기는 오는 2027년 8월 24일까지 2년간이다.

시는 앞서 지난 6월 임원추천위원회를 구성해 광주인재평생교육진흥원장 공개 모집, 서류·면접 심사, 결격사유 조회 등 검증 절차를 거쳤다. 송 원장과 함께 이사로 강대영·김민정·김영송·박찬원·윤경순·조진한·조충기 씨 등 7명을 임명했다.

송 신임 원장은 지난 2007년부터 평생교육시설을 운영한 전문가로, 광주대학교 평생교육 석·박사 과정을 이수하고, 광주평생교육사협회를 창립해 회장을 역임하는 등 현장 경험과 전문성을 두루 갖췄다는 평가다.

송 원장은 "시민 누구나 평생학습을 통해 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "광주인재평생교육진흥원이 평생교육의 허브 기관이자 시민과 함께하는 열린 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





