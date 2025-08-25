본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

송형길 광주인재평생교육진흥원장 임명장 수여

호남취재본부 강성수기자

입력2025.08.25 14:26

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

현장경험 풍부한 전문가…이사 7명도 임명

광주시는 25일 송형길 (재)광주인재평생교육진흥원장에게 임명장을 수여했다. 시는 또 송 원장과 함께 강대영·김민정·김영송·박찬원·윤경순·조진한·조충기 씨 등 7명을 이사로 임명했다. 광주시 제공

광주시는 25일 송형길 (재)광주인재평생교육진흥원장에게 임명장을 수여했다. 시는 또 송 원장과 함께 강대영·김민정·김영송·박찬원·윤경순·조진한·조충기 씨 등 7명을 이사로 임명했다. 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

광주시는 (재)광주인재평생교육진흥원장에 송형길 ㈜한국지식개발연구원장을 선임, 25일 임명장을 수여했다. 송 원장의 임기는 오는 2027년 8월 24일까지 2년간이다.


시는 앞서 지난 6월 임원추천위원회를 구성해 광주인재평생교육진흥원장 공개 모집, 서류·면접 심사, 결격사유 조회 등 검증 절차를 거쳤다. 송 원장과 함께 이사로 강대영·김민정·김영송·박찬원·윤경순·조진한·조충기 씨 등 7명을 임명했다.

송 신임 원장은 지난 2007년부터 평생교육시설을 운영한 전문가로, 광주대학교 평생교육 석·박사 과정을 이수하고, 광주평생교육사협회를 창립해 회장을 역임하는 등 현장 경험과 전문성을 두루 갖췄다는 평가다.


송 원장은 "시민 누구나 평생학습을 통해 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "광주인재평생교육진흥원이 평생교육의 허브 기관이자 시민과 함께하는 열린 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래 "카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

천연 광천수라더니 정화수였다고?…프랑스 생수 에비앙 알고 보니

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

내란특검, 박성재·심우정 압수수색… 법무·검찰 동시 겨냥

새로운 이슈 보기